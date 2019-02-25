BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yapılan yazılı açıklamada, Venezuela'nın Kolombiya ve Brezilya ile sınırının bazı noktalarındaki şiddet olaylarına dikkat çekilerek, "Bachelet, cuma ve cumartesi günü en az 4 kişinin öldüğü ve 300'den fazla kişinin yaralandığının teyit edildiği olaylarda, Venezuela güvenlik güçleriyle hükümet yanlısı unsurların aşırı güç kullanımını özellikle kınıyor." ifadesi yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bachelet ise "İnsanlar vuruldu ve öldürüldü. Diğerleri de gelen raporlara göre gözlerini kaybetmek de dahil hiçbir zaman tamamen iyileşemeyecek şekilde yaralandı. Bunlar utanç verici sahneler. Venezuela hükümeti, (kolluk) güçlerinin silahsız göstericilere ve sıradan vatandaşlara karşı aşırı güç kullanımını durdurmak zorunda." değerlendirmesinde bulundu.

Bachelet, hükümetten tansiyonu düşürmesini de istedi.

VENEZUELA KRİZİ

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.