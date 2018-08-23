Böbreği kasığına nakledildi!

24 yaşındaki Rabia Uçan’a şiddetli baş ağrıları nedeniyle önce migren teşhisi kondu. Ancak ağrıları bir türlü geçmedi ve üstelik bu ağrılara yüksek tansiyon şikayeti de (240/160 mmHg) eklendi. Bunun üzerine genç kız hastaneye yatırılarak üç ay tedavi gördü. Bu sırada şiddetli baş ağrılarının ve yüksek tansiyonun nedeni araştırıldı. Yapılan tetkiklerde Uçan’ın böbreğinde damar tıkanıklığı tespit edildi. Genç kızın böbreğine başka bir hastanede by-pass uygulandı ancak yüksek tansiyon şikayeti çözülmeyince, son olarak Organ Nakli Merkezi’ne sevk edildi.

BÖBREĞİ KENDİNE NAKLEDİLDİ

By-pass’tan sonuç alamayan Rabia Uçan’ın böbreği uygulanan başarılı nakil cerrahisi ile önce dışarı alındı, damarın tıkalı bölümü çıkarıldı. Daha sonra hastanın böbreği kendi kasığına nakledilerek buradaki kasık atar ve toplardamarları ile böbreğin eski yerine yeni bir damar yolu oluşturuldu. Uçan, geçirdiği operasyondan 1 hafta sonra taburcu oldu.

Tedavi gördüğü organ nakli katında deneyimlediklerini hayatı boyunca unutmayacağını söyleyen Uçan ve ailesi, tüm organlarını bağışlayarak organ bağışına katkı yaptı. Uçan, “Benim hastalığımın tedavisi bu özel yöntem sayesinde, kendi böbreğimin kasığıma nakli ile mümkün oldu. Ancak burada ve daha birçok merkezde organ bağışı bekleyen, hayatı başkalarının yapacağı bağışlara bağlı olan sayısız hasta var. Bu yöntem olmasaydı belki ben de nakil için sıra bekliyor olacaktım. Buradaki tedavi sürecimde diğer hastaları gördüm ve yaşadıkları zorlu sürece tanık oldum. Sağlığıma kavuşur kavuşmaz da tüm organlarımı bağışladım” dedi.

ENDER UYGULANAN BİR YÖNTEM

Tıp dilinde ‘böbrek ototransplantasyon’ adı verilen nakli gerçekleştiren Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ayhan Dinçkan ise hastaya uyguladıkları özel yöntemle ilgili şu bilgileri verdi;

“Böbrek ototransplantasyonu, kişinin kendi böbreğindeki damar ya da üreter sorunu nedeniyle böbreğin çıkarılıp, problem çözüldükten sonra tekrar aynı kişinin bedenine nakil edilmesidir. Üniversite öğrencisi hastamızın her iki böbreğinin atardamarında tam tıkanıklık vardı. Böbrek fonksiyonları diyaliz sınırına gelen ve hipertansiyonu nedeniyle dört çeşit ilaç kullanan hastanın sağ böbreğini laparoskopik yöntemle çıkarıp, sorunlu damar parçasını çıkardık. Daha sonra da hastanın böbreğini, sağlıklı damar ucunu kullanarak kendi kasığına naklettik. Kasık bölgesi, anatomik olarak böbreğin faaliyet göstereceği en uygun bölgedir. Buradaki kasık atar ve toplar damarları ile de böbreğin eski yerine yeni bir damar bağlantı yolu oluşturduk.”