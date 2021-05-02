Bodrum Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir süredir Bodrum'da duyduğumuz ses, komşu adalarda yüksek sesli ses çıkartma kapsülleriyle gerçekleştirilen geleneksel Paskalya Kutlamaları'ndan gelmektedir. Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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