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        Haberler Gündem Bodrum'da içme suyu isale hattındaki patlama nedeniyle yol çöktü - Güncel haberler

        İçme suyu isale hattı patladı! Yol çöktü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu isale hattının patlaması nedeniyle yolda çukur oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 01:27 Güncelleme: 19.07.2024 - 01:30
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        İçme suyu isale hattı patladı
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        Yahşi Mahallesi Kargı Caddesindeki içme suyu isale hattı patladı.

        Patlamanın ardından kara yolunda büyük çapta çukur oluştu. Tazyikli sular çevredeki bazı sitelerin bahçesine dolarken, sürücüler de araçlarıyla yolda güçlükle ilerledi.

        Belediye ekiplerince bölgede tedbir alındı.

        Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, bölgede onarım çalışması başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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