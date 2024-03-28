Bodrumlu Gamze cinayetinde son karar verildi!
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de aylarca konuşulan Gamze Sakallıoğlu cinayetinde dava sonuçlandı. 24 Ocak 2022'de sabah 07.30'da Muğla Bodrum Mazı mahallesinde evinde ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze dosyası, 3 ay boyunca Show TV ekranlarında Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de konuşulmuş, Didem Arslan Yılmaz'ın ısrarlı soruları kan donduran gerçekleri ortaya çıkarmıştı
Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de aylarca konuşulan Gamze Sakallıoğlu cinayetinde dava sonuçlandı.
KAN DONDURAN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI
24 Ocak 2022’de sabah 07.30’da Muğla Bodrum Mazı mahallesinde evinde ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze dosyası, 3 ay boyunca Show TV ekranlarında Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de konuşulmuş, Didem Arslan Yılmaz’ın ısrarlı soruları kan donduran gerçekleri ortaya çıkarmıştı.
STÜDYODA GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANMIŞLARDI
Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı yayınları sonucunda ise Turcen’in cinayeti itiraf ettiği gizli tanık konuşmaya karar vermiş, ifadesi sonucu 25 Ekim 2022’de anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu stüdyodan gözaltına alınıp tutuklanmışlardı. 2 yıl süren dava süreci sonunda tamamlandı.
GAMZE’NİN ANNESİ TURCEN’E MÜEBBET HAPİS
Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi anne Turcen Sakallıoğlu’nun üst soyu nitelikli kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Baba Mehmet Halil Sakallıoğlu ise beraat etti.
İşte Didem Arslan Yılmaz’ın açıklama yaptığı o anlar;