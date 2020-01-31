Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız'ın haberine göre İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 18 sanık katıldı. Diğer tutuksuz sanıklar duruşmaya gelmedi. HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, CHP’den Sezgin Tanrıkulu da duruşmaya izleyici olarak katıldı.
27 SANIĞA CEZA
Mahkemede son savunmalarını yapan sanıklar beraatlarına karar verilmesini talep etti. Kısa bir aradan sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, 3 sanığın beraatına karar verirken 27 sanığı “PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak” suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı.
CEZALAR ERTELENDİ
27 sanıktan 20’sinin cezasının açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme heyeti, cezanın geri bırakılmasını kabul etmeyen 7 sanığın cezasını ise 6 bin TL para cezasına çevirdi.
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