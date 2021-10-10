Bolivya'da askeri uçak düştü: 6 ölü 0:00 / 0:00

AA

Bolivya Hava Kuvvetleri (FAB), Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Riberalta şehrinde, bir grup sağlık çalışanının Cobija şehrindeki aktarmalı bir ticari uçuşa yetişebilmesi için yapılan destek uçuşunda kazanın meydana geldiğini duyurdu.

Kalkıştan kısa süre sonra düşen Cesna C-206 model uçağın pilotu, yardımcı pilotu ve uçakta bulunan 4 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği belirtildi.

AA'nın haberine göre; kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye mesajı verilen açıklamada, "Bu talihsiz kazanın sebebini belirlemek için, Bolivya Hava Kuvvetleri Havacılık Kaza Soruşturma Kurulu, gerekli soruşturmaları yürütüyor." ifadesine yer verildi.