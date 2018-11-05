Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran’la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesi nedeniyle kademeli olarak geri getirilen İran yaptırımlarına ilişkin Amerikan Fox News kanalına açıklamalar yaptı.

Bolton, "İran’a şu anda uyguladığımız yaptırımlardan daha fazlasını uygulayacağız. Eski Başkan Barack Obama döneminde getirilen yaptırım seviyesiyle sınırlı kalmayacağız.” ifadelerini kullandı.

"DAHA FAZLASI GELECEK"

İran’a yönelik yeni adımlar atacaklarını vurgulayan Bolton, “Daha fazlası gelecek.” şeklinde konuştu.

Trump'ın, İran ile nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından ABD Hazine Bakanlığı, bu ülkeye yönelik yaptırımların 90 ve 180 günlük iki aşamayla yeniden uygulanmaya başlayacağını duyurmuştu. Bu kapsamda 90 günün ardından ilk yaptırımlar 7 Ağustos'ta devreye girerken, ikinci yaptırım paketi ise resmen bugün uygulanmaya başlandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, İran'a uygulanacak ikinci yaptırım paketinde petrol ithalatına ilişkin Türkiye'nin de dahil olduğu 8 ülkeye geçici muafiyet tanınacağını açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı geçen hafta konuya dair yaptığı açıklamada, yaptırımların İran'ın ekonomisini hedef aldığına dikkat çekmiş ve özellikle enerji, bankacılık, lojistik, sigorta şirketleri gibi alanları kapsayacağını belirtmişti.

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