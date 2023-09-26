Bolu'nun 'sakin şehir' unvanlı ilçesi
Bolu'nun 'sakin şehir' unvanlı ilçesi Göynük, tarihi ve kültürel dokusuyla ziyaretçilerine farklı bir atmosfer sunuyor
Anadolu'nun en eski yerleşim alanlarından biri olan Bolu'nun tarih dolu ilçesi Göynük, kültürel dokusuyla dikkat çekiyor.
Bolu'nun tarihi Osmanlı kasabalarından biri olan ve tarihi yapılarıyla çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Göynük, her mevsim farklı bir güzelliğe bürünüyor.
Tarihi antik döneme kadar uzanan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan ilçe, ziyaretçilerine doğa ve tarihle iç içe olma imkanı sağlıyor. Göynük'ün tarihi ve kültürel dokusu da restorasyon çalışmalarıyla muhafaza ediliyor.
"GÖYNÜK'ÜN GÜZELLİĞİNİ SOSYAL MEDYADAN GÖRMÜŞTÜK"
Arkadaşlarıyla birlikte Kocaeli'den Göynük'e gelen Damla Tekin, "Arkadaşlarımızla birlikte gezi planladık. Bolu'ya geldik. Göynük'ün tarihi açıdan güzelliğini, doğasını çoğu kez sosyal medyadan görmüştük. Bizde gezip, birinci gözden görmek ve anı biriktirmek istedik.
Mimarisi çok güzel. Göynük'e geldiğiniz anda buranın Osmanlı kasabası olduğunu hissedebiliyorsunuz. Hem yemekleri lezzetliydi hem insanları da çok sıcak kanlı. Doğası çok güzel kokuyor, hava çok güzel esiyor. Gerçekten yaşanılacak bir yer" dedi.