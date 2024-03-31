Bolu Belediye başkan adayları kimlerdir? Bolu Belediyesi hangi partide? Bolu Belediye başkanı kimdir? Bolu Belediyesi hangi partide? Bolu Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Bolu Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Bolu Belediyesini hangi parti kazandı ve Bolu Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Bolu yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 13:08 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:08 facebook

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