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Boncuk, Siirt Adliyesi'nin neşe kaynağı oldu

Siirt Adliyesi'nin maskotu haline gelen muhabbet kuşu Boncuk, personelin ve adliyeye gelenlerin neşe kaynağı oldu

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AA
  • Boncuk, Siirt Adliyesi'nin neşe kaynağı oldu

    Siirt Adliyesi Adli Sicil Bürosunda çalışan Eyyüp Balkı, 4 ay önce merkez Gökçebağ beldesindeki bir arkadaşından 20 günlük yavruyken aldığı ve Boncuk adını verdiği muhabbet kuşunu iş yerine de götürdü.
  • Boncuk, Siirt Adliyesi'nin neşe kaynağı oldu

    AA'nın haberine göre kısa sürede adliye binasına alışan Boncuk, bazen kalem ve ataşlarla oynuyor, bazen de klavyeye ve Balkının omzuna konuyor. Boncuk, personelin yanı sıra adliyeye gelenlerin de ilgisini çekiyor.
  • Boncuk, Siirt Adliyesi'nin neşe kaynağı oldu

    "SÜREKLİ İLGİ İSTİYOR"

    Eyyüp Balkı, 25 yıldır görev yaptığı adliyede Boncuk ile 4 aydır keyifli vakit geçirdiğini söyledi. Boş vakitlerinde kuşla ilgilendiğini ve beraber yemek yiyip su içtiğini belirten Balkı, "Özellikle sabah saat 10.00 ila 10.30 Boncukun eşref saati. Bu saatte bazen çalışmama engel olmaya çalışıyor. Bunu başarabilmek için kalemimi alıyor, onunla ilgilenmemi istiyor. Ataşları yere atıyor, sürekli ilgi istiyor" dedi.
  • Boncuk, Siirt Adliyesi'nin neşe kaynağı oldu

    Boncuktan hafta sonu da ayrılamadığını ve onu eve götürdüğünü anlatan Balkı, "Boncuk kalemle ve ataşlarla oynamayı, kalemlikten kalemleri çıkarıp yere atmayı ve kağıtları yırtmayı seviyor" dedi. Balkı, günün yorgunluğunu Boncuk ile attığını sözlerine ekledi.
  • Boncuk, Siirt Adliyesi'nin neşe kaynağı oldu

    "İŞLERİMİZİN OLMADIĞI ZAMANLARDA GÖZÜMÜZ BONCUK'U ARIYOR"

    Ön Büro Yazı İşleri Müdürü İsmet Çelepkolu da Boncukun telefona düşkün bir kuş olduğunu dile getirdi.
  • Boncuk, Siirt Adliyesi'nin neşe kaynağı oldu

    Çelepkolu, "İşlerimizin olmadığı zamanlarda gözümüz Boncuku arıyor. Onunla zaman geçiriyoruz. Ona çok alıştık, o da bize alıştı ve bizi çok seviyor" ifadelerini kullandı.
  • Boncuk, Siirt Adliyesi'nin neşe kaynağı oldu

    Arabulucu ve Uzman Kullanıcı Mehmet Salih Kaya da birkaç dakika da olsa vakit geçirdikleri Boncuk sayesinde iş stresini attıklarını kaydetti.

     
  • Boncuk, Siirt Adliyesi'nin neşe kaynağı oldu

    Hayvan sevgisinin önemine değinen Kaya, "Bu sevgiyi herkesin tatması gerekiyor. Çünkü onlar da birer canlı. Onlara şefkatle yaklaşmalı ve merhamet göstermeliyiz" dedi.
  • Boncuk, Siirt Adliyesi'nin neşe kaynağı oldu
  • Boncuk, Siirt Adliyesi'nin neşe kaynağı oldu
  • Boncuk, Siirt Adliyesi'nin neşe kaynağı oldu
  • Boncuk, Siirt Adliyesi'nin neşe kaynağı oldu

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