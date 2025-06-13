BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,19 değer kaybederek 9.311,88 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 208,34 puan azalırken, toplam işlem hacmi 102,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,82, holding endeksi yüzde 1,93 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 4,88 ile taş toprak oldu.