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Boş araziyi 500 ağaçlı meyve bahçesine çevirdi

Kütahya'da yaşayan 76 yaşındaki Yusuf Okçu, boş araziyi su getirip, 15 yıldır diktiği fidanlarla meyve bahçesine çevirdi. Bahçede, 15 farklı çeşitte 500'den fazla ağaca her gün özenle baktığını söyleyen Okçu, "Eşimi kaybettikten sonra bu ağaçlar bana yeniden hayat verdi. Eşimin yardımıyla başlamıştık. Ölene kadar bakmakla yükümlüyüm" dedi

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DHA
  • Boş araziydi... 15 yılda cennete çevirdi

    Kütahya kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Demirciören köyüne oturan 4 çocuk babası, emekli Yusuf Okçu, evinin yakınındaki boş araziye 15 yıl önce eşiyle meyve ağacı dikmeye başladı.

     
  • Boş araziydi... 15 yılda cennete çevirdi

    DHA'nın haberine göre Türkiye'nin dört bir yanından getirdiği fidanları dikip boş araziyi 500'den fazla ağaçlı meyve bahçesine çeviren Okçu, her gün ağaçlara özenle bakarken, çevre temizliğini de yapıyor.

     
  • Boş araziydi... 15 yılda cennete çevirdi

    Eşinin vefatından sonra ağaçların tüm bakımını tek başına yaptığını anlatan Okçu, bahçesinde kızıl armut ile gelincik, paşa ve kedi başı elmaları gibi Kütahya'ya has meyve ağaçlarının neslini devam ettirmeye çalıştığını söyledi.

     
  • Boş araziydi... 15 yılda cennete çevirdi

    'SUYU GETİRDİKTEN SONRA MEYVE FİDANI DİKTİM'

    Bahçesinin önemini vurgulayan Okçu, "Mayıs ayından aralık ayının sonuna kadar sürekli meyve oluyor. Buraya pikniğe gelenler mevsimine göre dut, erik, elma, ceviz gibi meyvelerden toplayıp yiyebiliyorlar. Fazla zarar vermemek şartıyla alıp götürebiliyorlar. Buraya ilk geldiğimde 2 tane erik vardı. İlk onları aşılayarak başladım. Zengin biri değilim, sadece emekliyim.
  • Boş araziydi... 15 yılda cennete çevirdi

    Buralara su getirdim. Suyu getirdikten sonra meyve diktim. İnsanlar ve kuşlar faydalansın istedim. Sabah kalktığımda ilk sabah namazına gidiyorum. Sonra hafif bir kahvaltı yapıyorum. Hanımla beraber başlamıştık.

     
  • Boş araziydi... 15 yılda cennete çevirdi

    Hanım 7 yıl önce öldükten sonra ağaçların nesli tükenmesin diye her gün gelip çapa yapıyorum, sulayıp, gübreliyorum. Hanımla beraber bu fidanları yetiştirelim dedik. Hatta onun adına da 2 ceviz ağacı var. Sonuna kadar devam ettireceğim.

     
  • Boş araziydi... 15 yılda cennete çevirdi

    Hanım öldükten sonra bana hayat veren bu ağaçlar oldu. O bana yardım ediyordu. Dolayısıyla ölene kadar bakmakla yükümlüyüm. Çünkü ikimiz arasında sözleşme var" diye konuştu.

     
  • Boş araziydi... 15 yılda cennete çevirdi

    Bahçeyle uğraşırken kalp krizi geçirdiğini kaydeden Yusuf Okçu, 4 kez anjiyo olduğunu belirterek, "Bu meyveleri yetiştirirken ölürsem 'bu yolda öleyim' diye elimden geleni yaptım. Gözümün nuru gibi bakıyorum, 'ne kadar faydalı olabilirim' diye düşünüyorum.

     
  • Boş araziydi... 15 yılda cennete çevirdi

    Ölürsem de bu yolda öleyim. Yarı felç geçirdim, hastaneden çıkıp buraya geldim. Günde 2-3 defa dolaşıyorum. Hayatımı burada geçiriyorum. Bu bana hatıra olarak kalacak" dedi.

     
  • Boş araziydi... 15 yılda cennete çevirdi

    Yusuf Okçu'nun 800 nüfuslu köyde, kurduğu meyve bahçesi köylülerin yanı sıra köye gelenlerin de takdirini topladı. 
  • Boş araziydi... 15 yılda cennete çevirdi
  • Boş araziydi... 15 yılda cennete çevirdi
  • Boş araziydi... 15 yılda cennete çevirdi
  • Boş araziydi... 15 yılda cennete çevirdi
  • Boş araziydi... 15 yılda cennete çevirdi

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