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        Haberler Dünya Boş sayfalarla dolu "Kamala Harris'in Başarıları" kitabı en çok satanlarda | Dış Haberler

        Boş sayfalarla dolu "Kamala Harris'in Başarıları" kitabı en çok satanlarda

        ABD, Donald Trump ile Kamala Harris arasında gerçekleşecek başkanlık yarışına hazırlanırken, 'Kamala Harris'in Başarıları' başlıklı, boş sayfalarla dolu 191 sayfalık ironik kitap, beklenmedik bir şekilde en çok satanlar arasına girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 13:14 Güncelleme: 09.10.2024 - 13:14
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        Boş sayfalarla dolu "Kamala Harris'in Başarıları" kitabı en çok satanlarda
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        ABD, Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratların adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile 5 Kasım'da gerçekleşecek yarışa hazırlanıyor.

        Trump ile Harris arasında seçim yarış kıran kırana devam ederken, ABD'nin en çok satış yapılan platformlarından birinde "Kamala Harris'in Başarıları" isimli ironik bir kitap en çok satanlar arasına girdi.

        Jason Dudash tarafından yazılan ve Michael Boles tarafından resimlenen ironik kitap, 191 sayfa ve boş sayfalarda dolu. Kitapta Harris'in 20 yılının ayrıntılı olarak anlatıldığı iddia ediliyor.

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        Kitabın açıklamasında, Harris'in kariyeri hakkında "bugüne kadarki en kapsamlı rapor" ifadeleri kullanılıyor. Dudash kitabının sayfalarının boş olmasına rağmen, "Kamala Harris'in desteğinizi hak etmesinin birçok nedenini" açıklamak için çok fazla çalışma yaptığını şaka yollu ima ediyor.

        Okuyucular, kitaba 'ilham verici' ve 'acımasızca dürüst' olarak yorumlarında bulundu.

        Jason Dudash kimdir?

        Corban Üniversitesi'nde adli psikoloji ve ceza adaleti eğitimi alan Dudash, 2018 yılında Freedom Foundation'ın bir üyesi oldu ve 2024 yılında şirkette Batı Yakası Direktörü oldu. B Corban Üniversitesi'nden adli psikoloji ve ceza adaleti alanında lisans derecesi dahildir.

        Freedom Foundation'a katılmadan önce eyalet meclis üyeleri için kampanyalar yürüttü ve Oregon yasama meclisinde görev yaptı.

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