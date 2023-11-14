Boz ayıyı bu kez ağzıyla besledi
Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri sınırları içinde yer alan Nemrut Krater Gölü'nü ziyaret eden vatandaş, aracına yaklaşan boz ayıyı ağzıyla besledi
Giriş: 14.11.2023 - 15:37 Güncelleme: 14.11.2023 - 15:37
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2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin florasıyla da birçok canlıya ev sahipliği yapıyor.
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Özellikle krater gölü çevresinde yaşamlarını sürdüren boz ayılar, bölgeye giden vatandaşların ve doğaseverlerin ilgi odağı haline geliyor.
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Boz ayıların beslenmesine yardımcı olan vatandaşlar kimi zaman ilginç görüntüler oluşturuyor.