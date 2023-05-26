Boza, \u00f6zellikle T\u00fcrkiye, Balkanlar ve Orta Asya da pop\u00fcler olan fermente bir i\u00e7ecektir. Farkl\u0131 co\u011frafyalarda ve k\u00fclt\u00fcrlerde de var olan bozan\u0131n yap\u0131m s\u00fcreci ve hammaddesi ise merak konusu olmu\u015ftur. Bu yaz\u0131m\u0131zda boza yap\u0131m\u0131nda kullan\u0131lan malzemeler, boza hammaddesi ve boza \u00fcretim s\u00fcreci ile ilgili bilgiler payla\u015faca\u011f\u0131z. \u0130\u015fte boza yap\u0131m\u0131 ve malzemeleri hakk\u0131nda merak edilenler\u2026 Boza Neyden Yap\u0131l\u0131r? Boza neyden yap\u0131l\u0131r sorusunun cevab\u0131 b\u00f6lgeden b\u00f6lgeye de\u011fi\u015fiklik g\u00f6stermektedir. B\u00f6lgede en \u00e7ok \u00fcretilen tah\u0131l hangisi ise boza onlardan yap\u0131labilir. Bunlar, arpa, m\u0131s\u0131r, \u00e7avdar, yulaf, karabu\u011fday, bu\u011fday, Arnavut dar\u0131s\u0131, gernik gibi tah\u0131llar olabilmektedir. Genel anlamda bakacak olursak da boza, bu\u011fday, arpa, dar\u0131 veya m\u0131s\u0131r gibi tah\u0131llardan yap\u0131lan fermente bir i\u00e7ecektir. Yap\u0131m s\u00fcrecinde bu tah\u0131llar, \u015feker ve su ile birle\u015ftirilerek fermente olmas\u0131 sa\u011flan\u0131r.. Boza, fermente s\u00fcrecinde i\u00e7erdi\u011fi laktik asit ve alkol nedeniyle hafif ek\u015fi ve tatl\u0131 bir tada sahiptir. Boza Nas\u0131l Yap\u0131l\u0131r? Boza yap\u0131m\u0131, temel olarak \u015fu ad\u0131mlar\u0131 i\u00e7ermektedir: Tah\u0131l \u00f6\u011f\u00fctme: \u0130lk ad\u0131m, kullan\u0131lacak tah\u0131l\u0131n \u00f6\u011f\u00fct\u00fclmesidir. Bu, tah\u0131llar\u0131n ni\u015fastas\u0131n\u0131n suyla kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131labilmesi i\u00e7in yap\u0131l\u0131r. Tah\u0131l kar\u0131\u015f\u0131m\u0131: \u00d6\u011f\u00fct\u00fclm\u00fc\u015f tah\u0131l, su ile kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131l\u0131r ve \u0131s\u0131t\u0131l\u0131r. Bu i\u015flem, ni\u015fastan\u0131n \u015fekere d\u00f6n\u00fc\u015fmesini sa\u011flar. \u015eeker ve maya ekleme: Kar\u0131\u015f\u0131ma \u015feker ve maya eklenir. \u015eeker, fermantasyon s\u00fcrecinde kullan\u0131l\u0131rken, maya, \u015fekerin alkole d\u00f6n\u00fc\u015fmesini sa\u011flar. Fermantasyon: Kar\u0131\u015f\u0131m, uygun s\u0131cakl\u0131kta ve kapal\u0131 bir ortamda belli bir s\u00fcre boyunca fermente edilir. Bu s\u00fcre zarf\u0131nda, maya ve bakteriler \u015fekerleri alkol ve laktik aside d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fcr. S\u00fczme ve tatland\u0131rma: Fermente olan kar\u0131\u015f\u0131m s\u00fcz\u00fclerek kat\u0131 par\u00e7ac\u0131klardan ar\u0131nd\u0131r\u0131l\u0131r. Daha sonra, \u015feker, tar\u00e7\u0131n veya vanilya gibi tatland\u0131r\u0131c\u0131lar eklenerek bozan\u0131n tatl\u0131 ve ferahlat\u0131c\u0131 tad\u0131 elde edilir. So\u011futma: Boza, fermente s\u00fcrecinin ard\u0131ndan so\u011futulur ve so\u011fuk servis yap\u0131l\u0131r. Boza Neden Yap\u0131l\u0131r? Boza, farkl\u0131 tah\u0131llar\u0131n birle\u015ftirilmesi ile yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in asl\u0131nda kalorisi y\u00fcksek ve uzun s\u00fcre tokluk hissi veren bir i\u00e7ecektir. Bu y\u00fczden ferahlat\u0131c\u0131 ve besleyici \u00f6zellikleri nedeniyle pop\u00fclerdir. Laktik asit ve alkol i\u00e7eri\u011fi, i\u00e7ece\u011fe karakteristik ek\u015fi ve tatl\u0131 tad\u0131n\u0131 verir. Ayr\u0131ca, boza, fermente s\u00fcreci sayesinde probiyotik i\u00e7erir ve sindirim sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na faydal\u0131d\u0131r. Boza Hammaddesi Boza yap\u0131m\u0131nda kullan\u0131lan hammaddeler, tah\u0131llar (bu\u011fday, arpa, dar\u0131 veya m\u0131s\u0131r), \u015feker, su ve mayad\u0131r. Boza Yap\u0131m\u0131 Malzemeleri Bozan\u0131n hammaddesi tah\u0131l, \u015feker, su ve mayadan olu\u015fmaktad\u0131r. Boza yap\u0131m\u0131nda kullan\u0131lan bu temel malzemelerin s\u00fcrece etkisi ise \u015f\u00f6yledir: Tah\u0131l: Boza, bu\u011fday, arpa, dar\u0131 veya m\u0131s\u0131r gibi \u00e7e\u015fitli tah\u0131llardan yap\u0131labilir. Se\u00e7ilen tah\u0131l, bozan\u0131n son tad\u0131n\u0131 ve dokusunu etkiler. Su: Boza yap\u0131m\u0131nda kullan\u0131lan su, fermente s\u00fcreci ve tah\u0131l kar\u0131\u015f\u0131m\u0131n\u0131n k\u0131vam\u0131n\u0131 sa\u011flar. \u015eeker: \u015eeker, bozan\u0131n tatl\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 sa\u011flar ve ayn\u0131 zamanda mayalar\u0131n fermantasyon s\u0131ras\u0131nda enerji \u00fcretmesine yard\u0131mc\u0131 olur. Maya: Maya, fermantasyon s\u00fcrecinde \u015fekerin alkole d\u00f6n\u00fc\u015fmesini sa\u011flayan mikroorganizmalard\u0131r. Bu s\u00fcre\u00e7, bozan\u0131n karakteristik tatl\u0131 ve ek\u015fi tad\u0131n\u0131 olu\u015fturur. Tatland\u0131r\u0131c\u0131lar: Boza, \u015fekerin yan\u0131 s\u0131ra tar\u00e7\u0131n, vanilya veya di\u011fer baharatlarla tatland\u0131r\u0131labilir. Bu tatland\u0131r\u0131c\u0131lar, bozan\u0131n lezzet profilini zenginle\u015ftirir. Neden Boza T\u00fcketmeliyiz? Boza, fermente edilmi\u015f bir i\u00e7ecek oldu\u011fu i\u00e7in demir, fosfor, sodyum, A, B1, B2 ve E vitaminlerini bolca i\u00e7ermektedir. V\u00fccudun enerji ihtiyac\u0131n\u0131 b\u00fcy\u00fck oranda kar\u015f\u0131layan boza ayn\u0131 zamanda geli\u015fimi destekler ve kemik sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 korur. Faydal\u0131 probiyotikler i\u00e7ermesi nedeniyle ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemini korur. Buradan hareketle bozan\u0131n haftada 1 ya da iki defa bir \u00e7ay barda\u011f\u0131 kadar t\u00fcketilmesi \u00f6nerilmektedir. Elbette diyet yapan ya da diyabet hastas\u0131 olanlar\u0131n \u00f6ncelikle doktoruna dan\u0131\u015fmas\u0131 gerekmektedir. B\u0130BER\u0130YE NASIL \u00c7O\u011eALTILIR?