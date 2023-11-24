Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferlerine fırtına iptali
Çanakkale'de yarın Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yapılması planlanan feribot seferlerinin tümü fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildi
Çanakkale'de, Bozcaada ve Gökçeada'ya fırtına nedeniyle yarın feribot seferi yapılamayacak.
Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin duyurusuna göre, yarın bölgede beklenen fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada güzergahlarında sefer yapılamayacak.
Diğer hatlardaki seferler ise tarifelerdeki saatlere göre gerçekleştirilecek.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.