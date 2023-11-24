Çanakkale'de yarın Bozcaada ve Gökçeada feribot hatları fırtına nedeniyle iptal edildi - Güncel haberler

Çanakkale'de yarın Bozcaada ve Gökçeada feribot hatları fırtına nedeniyle iptal edildi - Güncel haberler

Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferlerine fırtına iptali Çanakkale'de yarın Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yapılması planlanan feribot seferlerinin tümü fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildi

Çanakkale'de, Bozcaada ve Gökçeada'ya fırtına nedeniyle yarın feribot seferi yapılamayacak.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin duyurusuna göre, yarın bölgede beklenen fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada güzergahlarında sefer yapılamayacak.

Diğer hatlardaki seferler ise tarifelerdeki saatlere göre gerçekleştirilecek.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.