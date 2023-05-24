Bu yuvalardan geçen yıl verici takılan ve Yörük ismi verilen yavru birey, 28 Haziran'da halkalandırıldı. 10 Ağustos'ta uçmaya başladı, bundan kısa bir süre sonra göç etmek amacıyla ülkeden ayrıldı. Kışı Çad, Nijerya ve Sudan'da geçiren Yörük, 10 Nisan'da tekrar doğduğu topraklara döndü. O zamandan bugüne kadar da kendine uygun bir yaşam alanı bulmak için ülkede hareketine devam ediyor. Bozkır kartalı, her ne kadar halk arasında sıradan bir kartal gibi algılansa da aslında her kartal türü farklı habitatlara adapte olmuş olması nedeniyle önem arz ediyor.