DHA

Türkiye'de Doğu, Güneydoğu, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde, dünyada ise İran, Irak, Suriye, Lübnan, Filistin ve Azerbaycan gibi ülkelerde belirli alanlarda yaşayan bozkır keleri, Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Beşelma köyünde Özlem Berktay tarafından görüntülendi.

DHA'nın haberine göre kertenkele türleri arasında en tombul tür olan bozkır keleri, tehlikeli bir durumu fark ettiğinde 3-5 metre gittikten sonra olduğu yerde hareketsiz durarak gizlenmesiyle biliniyor.

Bulunduğu bölgenin toprak rengi ile uyumlu olması nedeniyle doğada insanlar tarafından pek fark edilemeyen bozkır kelerini fotoğraflayan Özlem Berktay, "Bizler yıllardır aile olarak küçük ve büyükbaş hayvancılık yaparak geçiniriz. Annelerimiz ve babalarımız birçok defa böyle bir kertenkele varlığından bahsetmişti. Hafta içinde hayvanlarımızı otlatırken kumluk bir alanda fark ettim. Çok sevimli ve tombul bir kertenkele türü avuçlarımın içine alıp fotoğrafını çektim. Çok güzeldi. Daha sonra yere bıraktım ve bir iki metre gittikten sonra sabit durarak öylece bekledi. Ama bulunduğu yerdeki toprak rengiyle inanılmaz bir uyumu vardı. Çok dikkatli bakılmadıkça fark edilmesi imkansız" dedi.