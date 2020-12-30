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İngiltere'de Avam Kamarası'nda AB ile Brexit sonrası ticaret anlaşması 521 lehte, 73 aleyhte oy ile kabul edildi. Avrupa Birliği tasarısının, Lordlar Kamarası´na gideceği ve yarın yasalaşmasının beklendiği ifade edildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasındaki görüşmelerin sonucunda İngiltere ve AB, Brexit sonrası ticaret anlaşmasında uzlaşmıştı.

Johnson, AB ile ticaret anlaşmasına varılmasıyla 'kontrolü geri aldıklarını' söylemişti.

Ancak Birleşik Krallık içindeki her kesim bu anlaşmadan memnun olmamış, İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği (AB) arasında varılan ticaret anlaşmasının Brexit'le kendilerinden alınanı telafi edemeyeceğini belirterek bağımsızlık çağrısı yapmıştı.

Galler Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mark Drakeford da AB ile varılan ticaret anlaşmasının Galler halkına vadedilen bir şey olmadığını söylemişti.