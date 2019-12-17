MasterChef'te ilk eleme adayı kim oldu?

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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Dünya futbolunun efsane ismi Kaká, önceki gün tatil için İstanbul'a geldi. 3 Aralık 2019'da Carolina Dias ile ikinci evliliğini yapan Brezilyalı yıldız, balayını İstanbul'daki bir otelde geçiriyor.

Bütün gününü eşi ile otelin restoran ve hamamlarında geçiren Kaká, akşamüstü alışveriş merkezinde bulunan bir restoranda yemek yerken görüntülendi.

Mekan çıkışı kaldığı otelin girişinde görüntülenen Brezilyalı yıldız, "İstanbul’u çok seviyorum. Eşimle tatil için buradayım" diyerek otele giriş yaptı.