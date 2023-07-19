Browni kurabiye tarifi: Browni kurabiye nasıl yapılır, malzemeleri neler? Lezzetinin kelimelerle anlatılamadığı, müthiş bir kurabiye tarifi denemek ister misiniz? Browni kurabiye, çay saatlerine ve misafir ağırlama günlerine yakışan bir lezzet. Islak yapısı ve lezzeti ile merak konusu olan browni kurabiye tarifini en yakın zamanda deneyebilirsiniz. Bu tarifte kullanacağınız katı yağ, margarin ya da tereyağı olabilir.

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