Brunson artık Macar vatandaşı

Türk Amerikan ilişkilerini kopma noktasına getiren, Ağustos krizinin tetikleyicilerinden biri vardı hatırlarsanız, bir papaz…

Amerika ile onun yüzünden papaz olmuştuk.

Sonra baktık iş sarpa sarıyor, verdik kurtulduk.

O da Amerikan devletinin uçağı ile Washington’a götürüldü, Başkan Trump’ın dizinin dibine oturdu, onun için dua etti, ara seçimlerin malzemesi oldu, Trump’ın seçimden başarıyla çıkmasını sağladı.

Peki şimdi bu papaz nerede biliyor musunuz?

Hungarian Free Press’in haberine göre pek yakında Macaristan’a yerleşecek.

Papaz Brunson, eşi Norine ile birlikte “Macar vatandaşlığına” geçmiş.

Çünkü eşinin Macar kökleri varmış.

Buradan çok hikaye çıkar da, ben yazmayayım.

Siz hayal edin.

Macaristan'ın Washington Büyükelçisi ile Brunson.