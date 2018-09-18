İzmir'de terör örgütleri PKK ile FETÖ adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanırken ev hapsi kararıyla tahliye edilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, yerel mahkemelerin itirazlarını reddetmesi üzerine 3 Ekim tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuracağını açıkladı.



Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre, Halavurt, yerel mahkemeye yaptıkları başvurunun reddine ilişkin kararın 3 Eylül tarihinde kendilerine tebliğ edildiğini ve 3 Ekim tarihinde de bir aylık sürenin dolduğunu hatırlatarak, “3 Ekim tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne dava açacağız” dedi.



Halavurt, Anayasa Mahkemesi’ne yapacakları başvuruda, Brunson’un özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlal edildiği ve seyahat özgürlüğünün engellendiği iddiasında bulunacaklarını belirtti.

"EV HAPSİNİN KALDIRILMASI VE ABD'YE DÖNÜŞ TALEBİ"

Anayasa Mahkemesi’nden, Brunson hakkında verilen ev hapsi kararının kaldırmasını ve müvekkilinin ülkesine dönmesi yönünde bir karar alınması talebinde bulunacaklarını belirten Halavurt, başvuru dilekçesini henüz tamamlamadıklarını, tamamladıktan sonra dava açacaklarını vurguladı.

"İKİ YEREL MAHKEME BAŞVURUYU REDDETMİŞTİ"

Sağlık sorunları gerekçesiyle 25 Temmuz'da ev hapsi kararıyla cezaevinden tahliye edilen papaz Brunson için avukatı İsmail Cem Halavurt kısa süre önce İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu. Halavurt'un, ev hapsinin ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için yaptığı başvuru, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce reddedilmişti. Mahkeme heyetinin reddettiği talep, incelenmek üzere üst mahkeme olan İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiş ve üst mahkeme de suç vasıflarında değişiklik olmadığı gerekçesiyle oy birliğiyle ev hapsi ile yurt dışına çıkış yasağına yapılan itirazı reddetmişti. Ağır ceza mahkemelerince Brunson ile ilgili itirazların reddedilmesi üzerine avukat Halavurt, Anayasa Mahkemesi’ne başvurmaya karar verdiklerini açıklamıştı. Anayasa Mahkemesi, yapılacak başvuru sonrası Bronson hakkında nihai kararını verecek.

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