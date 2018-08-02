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Brunson'un evinin önünde güvenlik önlemleri artırıldı!

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Curtis Micheal Scaparrotti'nin, Adana'daki İncirlik Üssü'ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından İzmir'e gelip, incelemelerde bulunması bekleniyor. Orgeneral Scaparrotti'nin, İzmir ziyaretinden önce Konak ilçesindeki Işılay Saygın Sokak'ta ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın evinin önündeki güvenlik önlemleri artırıldı.

02.08.2018 - 12:55 | Güncelleme: DHA

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Scaparrotti, dün Türkiye'ye gelerek, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler hakkında görüştü. Scaparrotti, Milli Savunma Bakanı Akar'a da yeni görevi dolayısıyla ziyarette bulundu. Bugün de Adana'daki İncirlik Üssü'nü ziyaret eden Scaparotti'nin, daha sonra İzmir'e gelerek, NATO Kara Komutanlığı'nda denetleme yapması bekleniyor.

Orgeneral Scaparrotti'nin, İzmir ziyaretinden önce terör ögütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk faaliyetlerinde bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanırken, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek, ev hapsi kararıyla cezaevinden çıkarılan ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson'ın, Konak ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Işılay Saygun Sokak'ta kaldığı evin önündeki güvenlik önlemleri artırıldı. Sokağın başına yunus polisleri yerleştirilirken, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de sokakta önlem aldı.

ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Curtis Michael Scaparrotti, Adana'daki İncirlik Üssü'ne gelerek, incelemelerde bulundu.

Orgeneral Scaparrotti, sabah saatlerinde, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı oluşturulan koalisyon güçleri ABD, İngiltere, Suudi Arabistan ve Katar'ın uçakları ile Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nın konuşlu olduğu İncirlik Üssü'ne uçakla geldi. ABD 39'uncu Kanat Komutanlığı'nın da bulunduğu İncirlik Üssü'nde Türk ve ABD'li yetkililerle görüştü. İncirlik Üssü'nde incelemelerde bulunan Scaparrotti'nin, Adana'dan İzmir'e geçeceği belirtildi. Orgeneral Scaparrotti'nin Türkiye'deki görüşmelerinde, ağırlıklı olarak Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerin ele alındığı bildirildi.


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