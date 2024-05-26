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        Haberler Bilgi Magazin Bu akşam hangi diziler ve filmler var? 26 Mayıs 2024 SHOW TV, Kanal D, Star TV, NOW yayın akışı ile televizyonda neler var?

        Bu akşam hangi diziler ve filmler var? 26 Mayıs 2024 Pazar TV yayın akışı

        Hafta sonunu evde televizyon karşısında geçirecek olanlar, bu akşam TV yayın akışında hangi dizi ve filmlerin yer alacağını araştırıyor. Programları ve dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 26 Mayıs Pazar Kanal D, Star TV, ATV, NOW, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ve rehberi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2024 - 11:50 Güncelleme: 26.05.2024 - 11:50
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        26 Mayıs Pazar gününe ilişkin TV yayın akışı listesi kanalların resmi internet sitesinde paylaşıldı. Bu akşam SHOW TV'de En Büyük Şaban filmi izleyici karşısına çıkacak. Peki, bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte, 26 Mayıs Pazar bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, NOW, TV8, TRT1 TV yayın akışı...

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        EN BÜYÜK ŞABAN

        Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı En Büyük Şaban filmi bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de yayınlanacak.

        FİLMİN KONUSU

        İyi bir adam olan Şaban, zengin olma hayalleri kurmaktadır. Hayallerini İstanbul da gerçeğe dönüştürebileceğini düşünen Şaban, köydeki tarlasını satıp yola koyulur. İstanbul a ayak bastığında yaptığı ilk iş ise amcasının oğlunu aramaktır. Bu sırada başına türlü belalar açmaktan geri kalmayan Şaban, saflığı sonucu bir adamdan Boğaz Köprüsü nü satın aldığını düşünür. Dolandırıldığını anladıktan sonra adamın peşine düşer. Bu esnada zor durumda olan birine yardım eden Şaban, adamla çok iyi dost olur. Ancak ortada bir problem vardır. Yardımcı olduğu adam, Şaban ı sadece içtiği zamanlarda hatırlamaktadır. Ayık olduğu zamanlarda ise Şaban ın varlığından haberdar değildir. Bu şekilde kargaşa içinde geçen Şaban ın hayatı parkta çiçek satan bir kıza vurulmasıyla bambaşka bir hal alır. Aşık olduğu görme engelli kıza yardım etmeye karar veren Şaban, kızın gözlerinin açılması için her şeyi yapmaya hazırdır.

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        07:00 - Kızılcık Şerbeti

        10:00 - Pazar Sürprizi

        13:00 - Petrol Kralları

        14:45 - Sandık Kokusu

        18:25 - Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 - En Büyük Şaban

        22:15 - Üç Kağıtçı

        23:45 - En Büyük Şaban

        01:45 - Sandık Kokusu

        04:15 - Petrol Kralları

        05:30 - Aziz

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        YARGI

        Yargı dizisi final bölümünün tekrarıyla bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20.00'de yayınlanacak.

        FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

        Konteynırda bulunan kimliği meçhul bir ceset; cesedin başında Metin ve Eren... Ceylin’in doğum gününü kutlamaya adliyeye gelen İnci ve Engin... Olay yerine çağrılan; Ceylin’lerin yanından sessizce geçen savcı Ilgaz Kaya... Herkes olması gerektiği, hatırlandığı gibi; fakat her şey başka... Bu kez Ceylin ve Ilgaz, aynı cinayetin şüphelisi!

        Bir cinayet etrafında, pek çok ailevi sırrın vücuda getirdiği bir çift; Ceylin ve Ilgaz! Düğümleri çöze çöze giderek sıkılaşan, görünmez iplerle bağlı bir aşk hikayesi... Yepyeni bir hayata başlamak için gittikleri şehirde; kaderlerinden kaçamayacaklarının altını iyice çizercesine, bahçelerinde beliren bir ceset… Belki de bir lanet...

        Hayat boyu birbirinden habersiz birbirini arayan iki ruh illa ki bir yerde, bir zamanda kesişir mi hep? Her şey başladığı yerde biter mi? Yoksa her şey zaten bitmek için mi başlar?

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 - Afili Aşk

        08:30 - Konuştukça

        09:30 - Set Ekstra

        09:45 - Magazin D Pazar

        12:45 - Evrim Akın İle Ev Gezmesi

        13:45 - Arda ile Omuz Omuza

        14:45 - İnci Taneleri

        18:30 - Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 - Yargı (Final)

        00:15 - Taş Kağıt Makas

        02:30 - Siyah Beyaz Aşk

        04:00 - 5N1K

        04:45 - Bodrum Masalı

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        ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2

        BKM Mutfak imzalı ‘Çok Güzel Hareketler 2’ bu akşam saat 20.00'de Star TV ekranlarında yayınlanacak.

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        08:15 - Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

        09:00 - Hanım Köylü

        11:00 - Tülin Şahin ile Moda

        12:00 - Vahe ile Evdeki Mutluluk

        14:20 - Yalı Çapkını

        18:15 - Star Haber

        19:00 - Çok Güzel Hareketler 2

        20:00 - Çok Güzel Hareketler 2

        23:30 - Yalı Çapkını

        03:00 - Baba Ocağı

        04:30 - Türk Müziği

        05:30 - Güzel Köylü

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        TEO LİSELER ARASI BİLGİ YARIŞMASI

        TEO (Türkiye Entelektüel Oyunları), Liseler Arası Bilgi Yarışması'nın finali Cem Öğretir moderatörlüğünde aTV ekranlarında saat 20.00'de yayınlanacak.

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 - atv'de Hafta Sonu

        10:00 - Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

        11:30 - Dizi TV

        12:20 - Aldatmak

        15:40 - Kardeşlerim

        19:00 - atv Ana Haber

        20:00 - Teo Liseler Arası Bilgi Yarışması

        21:00 - Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 - Aldatmak

        03:00 - Kuruluş Osman

        05:40 - Kalp Yarası

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        TEŞKİLAT

        Başrollerinde Murat Yıldırım, Aybüke Pusat gibi başarılı oyuncuları buluşturan Teşkilat, bu akşam saat 20.00'de TRT 1 ekranlarına gelecek.

        YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Çetin’in yaptığı hamle karşısında şaşkına dönen Ömer, Çetin’i yanından ayırmadan hızla bir çıkış yolu bulur. Gizem, Neslihan’ı kurtarmak için kendine merminin önüne atar. Çatışmanın ortasında kalan Neslihan iyice kapana kısılır ancak saldırganlara boyun eğmez.

        Ekip zor durumlar yaşasa da birbirine destek olur. Onların en büyük destekçisi ise liderleri Ömer’dir. Ömer adım adım şirketin bir numarasına ulaşmayı amaçlar. Ancak vakti dolmak üzeredir. Kalan zamanını görevine adasa da şartlar onu zorlayacaktır.

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        04.48 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        04.50 - Beni Böyle Sev

        07.20 - Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"

        08.30 - Alparslan: Büyük Selçuklu

        11.45 - Enine Boyuna

        13.00 - Biraz Kül Biraz Duman

        13.45 - Gönül Dağı

        17.15 - Kod Adı Kırlangıç

        19.00 - Ana Haber

        20.00 - Teşkilat

        23.55 - 3'te 3

        01.10 - Kara Ağaç Destanı

        03.55 - Alparslan: Büyük Selçuklu

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        KİRLİ SEPETİ

        Oyuncu kadrosunda Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun gibi isimleri buluşturan Kirli Sepeti bu akşam 20.00'de NOW'da ekranlara gelecek.

        YENİ BÖLÜM ÖZETİ

        Ortalıktan kaybolan Yavuz tam vaktinde yetişir ve hatasını düzeltip Hayriye’yi hapishaneden kurtarır. Her şeye rağmen Yavuz’a inanmayı seçen Hayriye’yi yeni bir hayal kırıklığı bekler. Tam mutluluğa kavuştum derken hayal kırıklığı yaşayan tek kişi Hayriye değildir. Songül sonunda başındaki Aydan belasından kurtulur. Fakat Aydan giderken geride kalbi kırık bir İlkkan ve oldukça yüklü bir borç bırakır. Songül’ü borç batağından kurtarmak için Hayriye’nin aklına yine müthiş bir fikir gelir. Songül ve Medine de Hayriye’nin aklına uyarlar. Aylin’in eline sonunda Medine’den kurtulmak için büyük bir koz geçer. Hem de bu sefer Songül ve Hayriye de pakete dahildir… Peki şimdi kadınlarımızı hangi yeni maceralar beklemektedir?

        NOW YAYIN AKIŞI

        08.30 - Çalar Saat Hafta Sonu

        11.15 - Ekonomi Arası

        11.20 - Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

        13.00 - Gaddar

        16.00 - Hudutsuz Sevda

        19.00 - Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20.00 - Kirli Sepeti

        23.45 - Kızıl Goncalar

        03.00 - Tetikçinin Oğlu

        05.15 - Kefaret

        06.00 - Bay Yanlış

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        SURVIVOR

        TV8'de yayınlanan Survivor All Star, bu akşam 20.00'de yeni bölümüyle yayınlanacak.

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:00 - Tuzak

        08:00 - Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

        09:00 - Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

        10:00 - Gazete Magazin / Yeni Bölüm

        14:15 - Cevap Ver Türkiye / Yeni Bölüm

        16:30 - Çarkıfelek / Yeni Bölüm

        20:00 - Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm

        00:15 - Survivor Ekstra / Canlı

        01:30 - Çarkıfelek

        03:30 - Gençlik Rüzgarı

        04:15 - Gazete Magazin

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