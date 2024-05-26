YARGI

Yargı dizisi final bölümünün tekrarıyla bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20.00'de yayınlanacak.

FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Konteynırda bulunan kimliği meçhul bir ceset; cesedin başında Metin ve Eren... Ceylin’in doğum gününü kutlamaya adliyeye gelen İnci ve Engin... Olay yerine çağrılan; Ceylin’lerin yanından sessizce geçen savcı Ilgaz Kaya... Herkes olması gerektiği, hatırlandığı gibi; fakat her şey başka... Bu kez Ceylin ve Ilgaz, aynı cinayetin şüphelisi!

Bir cinayet etrafında, pek çok ailevi sırrın vücuda getirdiği bir çift; Ceylin ve Ilgaz! Düğümleri çöze çöze giderek sıkılaşan, görünmez iplerle bağlı bir aşk hikayesi... Yepyeni bir hayata başlamak için gittikleri şehirde; kaderlerinden kaçamayacaklarının altını iyice çizercesine, bahçelerinde beliren bir ceset… Belki de bir lanet...

Hayat boyu birbirinden habersiz birbirini arayan iki ruh illa ki bir yerde, bir zamanda kesişir mi hep? Her şey başladığı yerde biter mi? Yoksa her şey zaten bitmek için mi başlar?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 - Afili Aşk

08:30 - Konuştukça

09:30 - Set Ekstra

09:45 - Magazin D Pazar

12:45 - Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 - Arda ile Omuz Omuza

14:45 - İnci Taneleri

18:30 - Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 - Yargı (Final)

00:15 - Taş Kağıt Makas

02:30 - Siyah Beyaz Aşk

04:00 - 5N1K

04:45 - Bodrum Masalı