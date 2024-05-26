Bu akşam hangi diziler ve filmler var? 26 Mayıs 2024 Pazar TV yayın akışı
Hafta sonunu evde televizyon karşısında geçirecek olanlar, bu akşam TV yayın akışında hangi dizi ve filmlerin yer alacağını araştırıyor. Programları ve dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 26 Mayıs Pazar Kanal D, Star TV, ATV, NOW, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ve rehberi...
26 Mayıs Pazar gününe ilişkin TV yayın akışı listesi kanalların resmi internet sitesinde paylaşıldı. Bu akşam SHOW TV'de En Büyük Şaban filmi izleyici karşısına çıkacak. Peki, bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte, 26 Mayıs Pazar bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, NOW, TV8, TRT1 TV yayın akışı...
EN BÜYÜK ŞABAN
Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı En Büyük Şaban filmi bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de yayınlanacak.
FİLMİN KONUSU
İyi bir adam olan Şaban, zengin olma hayalleri kurmaktadır. Hayallerini İstanbul da gerçeğe dönüştürebileceğini düşünen Şaban, köydeki tarlasını satıp yola koyulur. İstanbul a ayak bastığında yaptığı ilk iş ise amcasının oğlunu aramaktır. Bu sırada başına türlü belalar açmaktan geri kalmayan Şaban, saflığı sonucu bir adamdan Boğaz Köprüsü nü satın aldığını düşünür. Dolandırıldığını anladıktan sonra adamın peşine düşer. Bu esnada zor durumda olan birine yardım eden Şaban, adamla çok iyi dost olur. Ancak ortada bir problem vardır. Yardımcı olduğu adam, Şaban ı sadece içtiği zamanlarda hatırlamaktadır. Ayık olduğu zamanlarda ise Şaban ın varlığından haberdar değildir. Bu şekilde kargaşa içinde geçen Şaban ın hayatı parkta çiçek satan bir kıza vurulmasıyla bambaşka bir hal alır. Aşık olduğu görme engelli kıza yardım etmeye karar veren Şaban, kızın gözlerinin açılması için her şeyi yapmaya hazırdır.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Kızılcık Şerbeti
10:00 - Pazar Sürprizi
13:00 - Petrol Kralları
14:45 - Sandık Kokusu
18:25 - Hafta Sonu Ana Haber
20:00 - En Büyük Şaban
22:15 - Üç Kağıtçı
23:45 - En Büyük Şaban
01:45 - Sandık Kokusu
04:15 - Petrol Kralları
05:30 - Aziz
YARGI
Yargı dizisi final bölümünün tekrarıyla bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20.00'de yayınlanacak.
FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ
Konteynırda bulunan kimliği meçhul bir ceset; cesedin başında Metin ve Eren... Ceylin’in doğum gününü kutlamaya adliyeye gelen İnci ve Engin... Olay yerine çağrılan; Ceylin’lerin yanından sessizce geçen savcı Ilgaz Kaya... Herkes olması gerektiği, hatırlandığı gibi; fakat her şey başka... Bu kez Ceylin ve Ilgaz, aynı cinayetin şüphelisi!
Bir cinayet etrafında, pek çok ailevi sırrın vücuda getirdiği bir çift; Ceylin ve Ilgaz! Düğümleri çöze çöze giderek sıkılaşan, görünmez iplerle bağlı bir aşk hikayesi... Yepyeni bir hayata başlamak için gittikleri şehirde; kaderlerinden kaçamayacaklarının altını iyice çizercesine, bahçelerinde beliren bir ceset… Belki de bir lanet...
Hayat boyu birbirinden habersiz birbirini arayan iki ruh illa ki bir yerde, bir zamanda kesişir mi hep? Her şey başladığı yerde biter mi? Yoksa her şey zaten bitmek için mi başlar?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Afili Aşk
08:30 - Konuştukça
09:30 - Set Ekstra
09:45 - Magazin D Pazar
12:45 - Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 - Arda ile Omuz Omuza
14:45 - İnci Taneleri
18:30 - Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 - Yargı (Final)
00:15 - Taş Kağıt Makas
02:30 - Siyah Beyaz Aşk
04:00 - 5N1K
04:45 - Bodrum Masalı
ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2
BKM Mutfak imzalı ‘Çok Güzel Hareketler 2’ bu akşam saat 20.00'de Star TV ekranlarında yayınlanacak.
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:15 - Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 - Hanım Köylü
11:00 - Tülin Şahin ile Moda
12:00 - Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:20 - Yalı Çapkını
18:15 - Star Haber
19:00 - Çok Güzel Hareketler 2
20:00 - Çok Güzel Hareketler 2
23:30 - Yalı Çapkını
03:00 - Baba Ocağı
04:30 - Türk Müziği
05:30 - Güzel Köylü
TEO LİSELER ARASI BİLGİ YARIŞMASI
TEO (Türkiye Entelektüel Oyunları), Liseler Arası Bilgi Yarışması'nın finali Cem Öğretir moderatörlüğünde aTV ekranlarında saat 20.00'de yayınlanacak.
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 - atv'de Hafta Sonu
10:00 - Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 - Dizi TV
12:20 - Aldatmak
15:40 - Kardeşlerim
19:00 - atv Ana Haber
20:00 - Teo Liseler Arası Bilgi Yarışması
21:00 - Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 - Aldatmak
03:00 - Kuruluş Osman
05:40 - Kalp Yarası
TEŞKİLAT
Başrollerinde Murat Yıldırım, Aybüke Pusat gibi başarılı oyuncuları buluşturan Teşkilat, bu akşam saat 20.00'de TRT 1 ekranlarına gelecek.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Çetin’in yaptığı hamle karşısında şaşkına dönen Ömer, Çetin’i yanından ayırmadan hızla bir çıkış yolu bulur. Gizem, Neslihan’ı kurtarmak için kendine merminin önüne atar. Çatışmanın ortasında kalan Neslihan iyice kapana kısılır ancak saldırganlara boyun eğmez.
Ekip zor durumlar yaşasa da birbirine destek olur. Onların en büyük destekçisi ise liderleri Ömer’dir. Ömer adım adım şirketin bir numarasına ulaşmayı amaçlar. Ancak vakti dolmak üzeredir. Kalan zamanını görevine adasa da şartlar onu zorlayacaktır.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04.48 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04.50 - Beni Böyle Sev
07.20 - Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"
08.30 - Alparslan: Büyük Selçuklu
11.45 - Enine Boyuna
13.00 - Biraz Kül Biraz Duman
13.45 - Gönül Dağı
17.15 - Kod Adı Kırlangıç
19.00 - Ana Haber
20.00 - Teşkilat
23.55 - 3'te 3
01.10 - Kara Ağaç Destanı
03.55 - Alparslan: Büyük Selçuklu
KİRLİ SEPETİ
Oyuncu kadrosunda Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun gibi isimleri buluşturan Kirli Sepeti bu akşam 20.00'de NOW'da ekranlara gelecek.
YENİ BÖLÜM ÖZETİ
Ortalıktan kaybolan Yavuz tam vaktinde yetişir ve hatasını düzeltip Hayriye’yi hapishaneden kurtarır. Her şeye rağmen Yavuz’a inanmayı seçen Hayriye’yi yeni bir hayal kırıklığı bekler. Tam mutluluğa kavuştum derken hayal kırıklığı yaşayan tek kişi Hayriye değildir. Songül sonunda başındaki Aydan belasından kurtulur. Fakat Aydan giderken geride kalbi kırık bir İlkkan ve oldukça yüklü bir borç bırakır. Songül’ü borç batağından kurtarmak için Hayriye’nin aklına yine müthiş bir fikir gelir. Songül ve Medine de Hayriye’nin aklına uyarlar. Aylin’in eline sonunda Medine’den kurtulmak için büyük bir koz geçer. Hem de bu sefer Songül ve Hayriye de pakete dahildir… Peki şimdi kadınlarımızı hangi yeni maceralar beklemektedir?
NOW YAYIN AKIŞI
08.30 - Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 - Ekonomi Arası
11.20 - Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00 - Gaddar
16.00 - Hudutsuz Sevda
19.00 - Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00 - Kirli Sepeti
23.45 - Kızıl Goncalar
03.00 - Tetikçinin Oğlu
05.15 - Kefaret
06.00 - Bay Yanlış
SURVIVOR
TV8'de yayınlanan Survivor All Star, bu akşam 20.00'de yeni bölümüyle yayınlanacak.
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 - Tuzak
08:00 - Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
09:00 - Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 - Gazete Magazin / Yeni Bölüm
14:15 - Cevap Ver Türkiye / Yeni Bölüm
16:30 - Çarkıfelek / Yeni Bölüm
20:00 - Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm
00:15 - Survivor Ekstra / Canlı
01:30 - Çarkıfelek
03:30 - Gençlik Rüzgarı
04:15 - Gazete Magazin