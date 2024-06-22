Bu akşam televizyonda ne var? 22 Haziran Cumartesi TV yayın akışı!
Hafta sonu ekran karşısında keyifli vakit geçirmek isteyenler 22 Haziran Cumartesi günü TV yayın akışında hangi dizi ve filmlerin olduğunu araştırıyor. Bu akşam Güldür Güldür Show, İbo Show ve MasterChef izleyicileri ile buluşacak. İşte detaylar!
Cumartesi akşam TV kuşağında birbirinden renkli yapımlar izleyicileri ile buluşacak. Hafta sonu ekranları başında olmak isteyen izleyiciler günün yayın akışında neler olduğunu merak ediyor. İşte, 22 Haziran Cumartsi TV yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 - Baba
08:00 - İyi Aile Çocuğu
10:00 - Cumartesi Sürprizi
13:00 - Aslan Bacanak
15:00 - Kızılcık Şerbeti
18:25 - Hafta Sonu Ana Haber
20:00 - Güldür Güldür
23:45 - Av
01:45 - Av
03:30 - Kızılcık Şerbeti
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Afili Aşk
08:30 - Konuştukça
09:45 - Magazin D Cumartesi
13:00 - Arda'nın Mutfağı
14:00 - Şimdi Aşk
16:00 - Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 - Yalan
23:15 Çok Akustik
01:45 - Güneşin Kızları
03:45 - Müzik Arası
05:00 - Tatlı İntikam
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 - Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 - Ekonomi Arası
10:15 - Memet Özer ile Mutfakta
11:00 - Kamera Arkası
12:00 - Şevkat Yerimdar
14:15 - Yasak Elma
16:30 - Hudutsuz Sevda
19:00 - Now Ana Haber ile Hafta Sonu
20:00 - Sen Çal Kapımı
23:45 - Yabani
02:45 - Mucize Doktor
05:00 - Son Yaz
06:00 - Her Yerde Sen
TV8 YAYIN AKIŞI
07:45 - Süper Bir Takım
08:00 - Türkiye'nin Doktorları
09:00 - Bir Yemek Olsan
10:00 - MasterChef Türkiye
13:00 - Gazete Magazin
15:45 - Cevap Ver Türkiye
20:00 - MasterChef Türkiye
00:45 - Gazete Magazin
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:30 - Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 - Özlem Denizmen ile Para Durumu
10:30 - Hanım Köylü
12:00 - Ada Masalı
14:00 - Dolunay
16:15 - Erkenci Kuş
19:00 - Star Haber
20:00 - İbo Show
23:30 - Banka İşi
01:30 - Banka İşi
03:15 - Dolunay
04:30 - Erkenci Kuş
06:30 - Pulsar