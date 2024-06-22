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        Haberler Bilgi Magazin Bu akşam televizyonda ne var? 22 Haziran Cumartesi TV yayın akışı! Güldür Güldür, Yalan, Aşk Uykusu, MasterChef

        Bu akşam televizyonda ne var? 22 Haziran Cumartesi TV yayın akışı!

        Hafta sonu ekran karşısında keyifli vakit geçirmek isteyenler 22 Haziran Cumartesi günü TV yayın akışında hangi dizi ve filmlerin olduğunu araştırıyor. Bu akşam Güldür Güldür Show, İbo Show ve MasterChef izleyicileri ile buluşacak. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2024 - 11:27 Güncelleme: 22.06.2024 - 11:27
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        1

        Cumartesi akşam TV kuşağında birbirinden renkli yapımlar izleyicileri ile buluşacak. Hafta sonu ekranları başında olmak isteyen izleyiciler günün yayın akışında neler olduğunu merak ediyor. İşte, 22 Haziran Cumartsi TV yayın akışı...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 - Baba

        08:00 - İyi Aile Çocuğu

        10:00 - Cumartesi Sürprizi

        13:00 - Aslan Bacanak

        15:00 - Kızılcık Şerbeti

        18:25 - Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 - Güldür Güldür

        23:45 - Av

        01:45 - Av

        03:30 - Kızılcık Şerbeti

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 - Afili Aşk

        08:30 - Konuştukça

        09:45 - Magazin D Cumartesi

        13:00 - Arda'nın Mutfağı

        14:00 - Şimdi Aşk

        16:00 - Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 - Yalan

        23:15 Çok Akustik

        01:45 - Güneşin Kızları

        03:45 - Müzik Arası

        05:00 - Tatlı İntikam

        4

        NOW YAYIN AKIŞI

        08:30 - Çalar Saat Hafta Sonu

        10:00 - Ekonomi Arası

        10:15 - Memet Özer ile Mutfakta

        11:00 - Kamera Arkası

        12:00 - Şevkat Yerimdar

        14:15 - Yasak Elma

        16:30 - Hudutsuz Sevda

        19:00 - Now Ana Haber ile Hafta Sonu

        20:00 - Sen Çal Kapımı

        23:45 - Yabani

        02:45 - Mucize Doktor

        05:00 - Son Yaz

        06:00 - Her Yerde Sen

        5

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:45 - Süper Bir Takım

        08:00 - Türkiye'nin Doktorları

        09:00 - Bir Yemek Olsan

        10:00 - MasterChef Türkiye

        13:00 - Gazete Magazin

        15:45 - Cevap Ver Türkiye

        20:00 - MasterChef Türkiye

        00:45 - Gazete Magazin

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        08:30 - Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

        09:30 - Özlem Denizmen ile Para Durumu

        10:30 - Hanım Köylü

        12:00 - Ada Masalı

        14:00 - Dolunay

        16:15 - Erkenci Kuş

        19:00 - Star Haber

        20:00 - İbo Show

        23:30 - Banka İşi

        01:30 - Banka İşi

        03:15 - Dolunay

        04:30 - Erkenci Kuş

        06:30 - Pulsar

        7

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 - ATV'de Hafta Sonu

        10:00 - Vahşetin Çağrısı

        12:00 - Görevimiz Tatil

        14:00 - Oflu Hoca Trakya'da

        15:50 - Alan

        19:00 - ATV Ana Haber

        20:00 - Aşk Uykusu

        22:00 - Alan

        01:00 - Sağ Salim 2: Sil Baştan

        02:50 - Aşk Sana Benzer

        04:50 - Kalp Yarası

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