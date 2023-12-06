Haberler Yaşam Bu bir çatal mı yoksa bir el mi? Cevabınız kişiliğinizi ele veriyor

Bu bir çatal mı yoksa bir el mi? Cevabınız kişiliğinizi ele veriyor Bir resimde algıladığınız detaylar bilinçaltınızla ilgili bir fikir verebilir. Bu yüzden psikoloji alanı zaman zaman görsel testlerden yararlanır. Habertürk Giriş: 06.12.2023 - 15:20 Güncelleme: 06.12.2023 - 15:20 facebook

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İlk ne gördünüz? Bir el mi yoksa çatal mı? Cevabınızı verdiğinize göre analizlere geçelim. Not: Test tamamen eğlence amaçlıdır. Herhangi bir bilimsel veriye dayanmaz.

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EĞER ÖNCE BİR ÇATAL GÖRDÜYSENİZ; Siz her şeyi erteleyen birisiniz. Son dakikaya kadar her şeyi ileri bir tarihe atıyorsunuz hatta bunu yapmak için yeni yollar bulup, kendinizi ikna ediyorsunuz. Ancak bu alışkanlığınızı bıraktığınızda içinizdeki derin potansiyel ile tanışacaksınız.

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EĞER ÖNCE BİR EL GÖRDÜYSENİZ; Siz disiplinli ve kontrollü birisiniz demektir. İş ve zaman yönetimi konusunda iyi iş çıkarıyorsunuz. Ancak sürekli mükemmele odaklanmak yerine kendinize de yeteri kadar zaman ayırıyor ve kendinize rahatlamak için izin veriyorsunuz. Kaynak: Mia Yilin Tiktok

Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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