HABERTURK.COM

Merhaba sevgili Habertürk izleyicileri... 2019 yılını geride bırakırken, yeni haftada şans ve fırsatlar bizleri bekliyor. Öncelikle Jüpiter ve Uranüs'ün birleşiminde yeteneklerimizi ortaya çıkarıyoruz. Kariyerde sürpriz fırsatlarla karşılaşıyoruz. Ayrıca özgürleşmek adına adım atıyoruz... 26 Aralık'ta ise yılın son Güneş Tutulması meydana geliyor. Bu dönemde kariyerimiz ön planda olacak. Peki burçları ayrı ayrı neler bekleyecek? 23-29 Aralık haftalık burç yorumlarıyla ilgili detaylar haberimizde!

KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç burçları, yeni haftayla beraber gündeminizi kariyer oluşturuyor. Hafta başında bir şeyleri araştırma ve merak duygunuz artıyor. Bu dönemde radikal bir takım değişiklikler yaşayabilirsiniz. Hesapta olmayan seyahatler gündeme gelebilir. 26 Aralık'taki Güneş Tutulması'nda ise kariyerde destekleniyorsunuz. Hedeflerinize bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Önemli görüşmeler yapabilirsiniz. Eğer bir süredir konforlu alanınızdan uzakta, farklı bir alanda çalışıyorsanız, güzel destekler alabilirsiniz. Aşk hayatınızda ise işler ciddileşiyor. Eğer partneriniz varsa baharda evlilik kapıda.

BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğalar yeni haftayla beraber kariyerde dönüşüme giriyorsunuz. Sizin için değişim çanları çalmaya başladı. Artık isteseniz de istemeseniz de değişime ayak uydurmanız gerekiyor. Kariyerde şikayet ettiğiniz pek çok konu var ancak düzeltmek için yeteri kadar çaba harcamıyordunuz. Örneğin yaptığınız iş belki de sizi çok mutlu etmiyor ama sektör değiştirmek için adım atmıyordunuz. Tabii bu süreçten sonra artık bir şeyler yapmanız gerektiğinin farkına varacaksınız. 26 Aralık’ta meydana gelecek Güneş Tutulması’nda hukuksal meseleler sonlanıyor, yarım kalmış eğitimler tamamlanıyor. Bitişler ve başlangıçlar başta zorlasa da sonrasında mutlu edecek.

İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler burçları, yeni haftada denenmemiş şeylere olan ilginiz artıyor. Daha yaratıcı ve sıra dışı konulara merak duyuyorsunuz ve eğlenceli bir hafta geçiriyorsunuz. Seyahatler, partiler, yemekler gündeminizde olacak. Aşk hayatınız bir süredir gayet iyi... Evlilik planları yapabilirsiniz, yalnızsanız sağlam bir birlikteliğe adım atabilirsiniz. Eğitiminiz devam ediyorsa güzel etkilerle karşılaşabilirsiniz. Yılın son Güneş Tutulması'ndaysa finansal konuları halletmeye çalışacaksınız. Krediyle ilgili haber bekliyorsanız başvurunuz yanıtlanabilir.

YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç burçları, kendinizi iyimser hissedeceğiniz, güzel bir haftaya hazır olun... Yeni haftayla beraber seyahatler, yabancılarla işler odak noktanız olacak. Bu dönemde ayrıca gözünüzü karartıp riskli işlerde bulunabilirsiniz. Beklenmedik gelişme ve fırsatlar doğabilir. Yalnız 26 Aralık'taki Güneş Tutulması'nda bazı gizli düşmanlarınız ortaya çıkabilir. Hiç canınızı sıkmayın. Sözleşme veya anlaşma yapacağınız kişilerin gerçek yüzünü görebilirsiniz. Bu durumdan haberdar olmanız daha fazla güçlendirecek sizleri...

ASLAN HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan burçları… Hafta başından itibaren yaratıcılığınız artıyor. Sanatsal konularda güzel işlere imza atabilirsiniz. Aşk ve ilişkilerde ise kafanız karışık... Yalnızlar yeni bir kişiyi hayatına alıyor. Bazı Aslanlar ise geçmiş ilişkiler nedeniyle canlarını sıkmış durumda... Ancak hiç canınızı sıkmayın. Bu karışıklık ocak itibariyle sona erecek. Ayın son Güneş Tutulması bu hafta meydana geliyor. Bu dönemde kariyerde değişikliğe gidebilirsiniz. Yurt dışına taşınma, veya uzak şehirlerde eğitim almak için adım atabilirsiniz. Ya da iş değişikliğine gidebilirsiniz. Sağlıkta ise kemik ağrılarına karşı dikkat!

BAŞAK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak burçları… Yeni haftanın gündemini geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi ev ve eşya düzenleme işleri oluşturuyor. Pek çok Başak burcu bu dönem taşınma işleriyle uğraşıyordu. Sıra da eşyaları toplayıp düzenlemekte... Yeni haftada evle ilgili ufak eksiklikleri gidereceksiniz. Yılın son Güneş Tutulması'nda ise aşk hayatınız canlanıyor. Eğer hayatınızda biri yoksa daha enerjik ve özgür ruhlu biriyle olmak isteyeceksiniz. Birlikteliği olanlar da daha fazla kendi hallerinde takılmak isteyecekler. Hobileriniz, yapmak istedikleriniz bu dönemde daha ağır basıyor…

TERAZİ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Gezip arkadaşlarınızla vakit geçireceğiniz, seyahati ve gündemi bol bir haftaya giriyorsunuz sevgili Terazi burçları… Hatta bu dönem kendinize vakit bile ayırmakta zorlanabilir, halsiz düşebilirsiniz… 26 Aralık’taki yılın son Güneş Tutulması’nda yuva ve taşınma konularıyla meşgul olacaksınız. Dışarıda buluşmak yerine arkadaşlarınızı, sevdiklerinizi evinizde ağırlamak istiyorsunuz. Ayrıca evinizi yeniden dekore etmek için çalışmalara da başlayabilirsiniz. Aşk hayatınızda ise özgürlükçü ve başına buyruk hareket ediyorsunuz. Bu durum karşınızdakini kızdırsa da pek de kafanıza takmayacaksınız açıkçası… Sağlıkta ise üst solunum yollarınıza, bademciklerinize dikkat etmenizde fayda var.

AKREP HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sıra geldi Akreplere… Yeni haftada harcamalarınıza kafa yoracaksınız sevgili Akrepler… Paranızı saklamanız gerektiğini bilseniz de alışverişin ucunu kaçırabilirsiniz. Merak etmeyin, ileriki zamanlarda kazançlarınız artıyor. Perşembe günü yılın son Güneş Tutulması meydana geliyor. İletişim haneniz etkilenecek. İkili ilişkilerde güzel etkiler söz konusu olacak. Örneğin anlaşma ve imza durumları varsa bu güne denk getirebilirsiniz. Cumartesi günü Terazi burcunda boşlukta olduktan sonra Akrep burcuna geçiyor. Çapkınlığınız üzerinizde! Eğer yalnız bir Akrepseniz farklı, kendine has insanlarla karşılaşmanız olası...

YAY HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay burçları… Hafta başından itibaren isteklerinizi daha kolay bir şekilde elde edecek, enerjinizle etrafınızdakilere ışık saçacaksınız. İletişim, hayatınızın merkezinde olacak. İkili ilişkiler, iş anlaşmaları, sözleşmeler hayatınızın temelinde yer alıyor. 24 Aralık’ta Ay tüm gün burcunuzda olacak. Bu dönemde ani kararlar almak mümkün. Bir anda uçak bileti alabilirsiniz. Ya da farklı konulara ilgi duyabilirsiniz. Aşk hayatınızda daha benmerkezci ve özgür hareket ediyorsunuz. Her şeyi oluruna bırakıyorsunuz. 26 Kasım’daki Güneş Tutulması’nda ise kazançlarınız artabilir, dahası iş teklifi alabilirsiniz.

OĞLAK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlaklar… Yeni haftanın gündemini gizli bilgiler, dedikodular ve yüzleşmeler oluşturuyor. Ailenizin veya çok yakınınızın sizden gizlediği birtakım bilgiler olabilir. Yeni haftayla beraber gizli saklı bir şey kalmıyor. Bazı yüzleşmelerle sorunlar gün yüzüne çıkabilir. Siz ise olumsuz enerjiden kurtulup farklı hobilere yönelmeye çalışacaksınız. 26 Aralık’ta burcunuzda bir tutulma meydana geliyor. Her ne kadar halı altına süpürmek isteseniz de yüzleşmeler ve bitişler olası gözüküyor. Siz çok güçlü bir burçsunuz bu nedenle zorlukların üstesinden geleceksiniz. Fakat endişe ve kaygıdan arınmalısınız.

KOVA HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova burçları… Yeni haftada işteki yoğunluklardan sıyrılıp arkadaşlarınızla vakit geçirmeye bakıyorsunuz. Dostlarınıza zaman ayıramamaktan şikayetçiyseniz bir şeyler yapmanın tam zamanı… Aşk hayatınıza gelirsek, bir süredir zaten tüm gözler üzerinizde… Yalnızsanız bakışlar sizde olacak ve flörtleşmeler bu dönemde artacak. Birlikteliğinizde de yaptığınız planlardan çok daha keyif alacaksınız. Perşembe günü gerçekleşecek Dolunay’da ise sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Yoksa salgınlardan etkilenebilirsiniz.

BALIK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Son olarak Balık burçlarındayız… Sevgili Balıklar yeni haftada kariyerinizi ve işinizi ilgilendiren konularla uğraşıyorsunuz. Yeni iş başvurularında bulunabilirsiniz. Fakat sakın yeni bir iş bulmadan işinizden ayrılmayın. Çünkü bu durumda zorluklar yaşayabilirsiniz. Aşk ve ilişkilerde şans pek de sizden yana gözükmüyor. Çok fazla hayale kapılıp, umduğunuzu bulamayabilirsiniz. Ya da kafanızda çok büyüttüğünüz, el üstünde tuttuğunuz bir kişinin gerçek yüzünü görebilirsiniz. 26 Aralık’taki Güneş Tutulması’nda sosyal çevrenizi önemseyeceksiniz. Hayatınıza yeni arkadaşlar katacak ve var olanla bağlarınızı güçlendireceksiniz.