Bu ilçede bir porsiyon lahmacun en az 12 adet

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Ev hanımları tarafından hazırlanan lahmacun içinin kendilerine gönderildiğini aktaran Yıldır, şöyle devam etti:

"Biz de o içi açtığımız hamurlarla fındık lahmacun yapıyoruz. Daha sonra ise taş fırınlarda pişiriyoruz. İçi hazırlanırken genelde koyun eti tercih ediliyor ve kuyruk yağı ekleniyor. Bir kilo kıyma içerisine 250 gram olmak kaydıyla çekilmiş soğan, domates ve kırmızı kapya biber dökülerek iyice harmanlanıyor. Baharat olarak tuz, tatlı toz biber ve karabiberin dışında bir şey kullanmıyoruz. Daha sonra hamuru hazırlanıyor. Bu aşamada hamur iyice yoğuruluyor. Ardından 15 dakika dinlendirilen bu hamur, küçük küçük bezeler halinde kesilerek, tavalara dizilir.