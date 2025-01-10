Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Konsantrasyonunu bozuyordu! Minibüs şoförü müşterilerine yasak koydu!

        Bu minibüste sosyal medya videoları izlemek yasak

        Erzurum'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 37 yaşındaki Rıdvan Yakut, minibüsünde yüksek sesle video izleyip, müzik dinlemeyi yasakladı. Aracın ön camına da yasak tabelası asan Yakut, "Yüksek sesle müzik dinleyip görüntü izlenmesi araç sürerken dikkatimi dağıtıyordu. Kazaya sebep verme riski vardı. Ben de aracıma böyle bir yazı asma gereği duydum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 11:01 Güncelleme: 10.01.2025 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Minibüs şoförü müşterilerine yasak koydu
        ABONE OL

        Erzurum merkez ve Palandöken ilçesi arasında minibüsüyle yolcu taşımacılığı yapan Rıdvan Yakut, aracında sosyal medya kullanımını yasakladı.

        Aracının ön camına 'Şoför yanında sosyal medya, TikTok videoları izlemek yasaktır' tabelası asan Yakut, yolcuları da bu konuda uyarıyor.

        Yolcuların sosyal medyadan video izlemesinin sürücülerin dikkatini dağıttığını söyleyen Yakut, "Yanımda oturan yolcu sosyal medyadan video açınca ses ve görüntü dikkatimi çekiyordu. Yüksek sesle müzik dinleyip görüntü izlenmesi araç sürerken konsantrasyonumu bozuyordu. Kazaya sebep verme riski vardı. Ben de aracıma böyle bir yazı asma gereği duydum" dedi.

        REKLAM

        Sosyal medya yasağı konusunda yolcuların kendisine destek olduğunu ifade eden Rıdvan Yakut, "Kimse itiraz etmedi. Yazı da işime yaradı. Artık sürücü koltuğunun yanına oturanlar sosyal medya kullanmıyor. Araç içerisinde kullananlar da kulaklık takarak müzik dinleyip, görüntü izliyor" diye konuştu.

        Yakut'un sosyal medya yasağına destek veren sürücülerden Mehmet Emin Çakıroğlu, "Sosyal medya çok güzel ama araç içinde şoför yanına oturup yüksek sesle izlendiğinde konsantrasyonumuz bozuluyor" dedi.

        ÖRNEK OLDU

        Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait Yıldırım, minibüs şoförü Yakut'un uygulamasının önemli ve manidar olduğunu belirtti. Telefonla sosyal medya uygulamasını kullananlar yüzünden zaman zaman yürümekte bile zorlanıldığını ifade eden Yıldırım, şunları söyledi:

        "Erzurum'da sosyal medya uygulamasıyla ilgili karşılaştığımız bu uygulama çok önemli ve anlamlı. Son zamanlarda dünyada birçok ülkede TikTok kullanmanın zararları ve hatta yasaklanması söz konusu iken minibüs sürücüsü arkadaşımızın bu uygulaması örnek oldu. Çünkü toplu taşıma araçlarında yolcuların herhangi bir davranış ve ses çıkarması özellikle sürücülerin yanında oturanların yapacağı şey kazaya sebebiyet verebilir. Bu artık bir bağımlılık olarak karımıza çıkıyor. İnsanlarımız yolda yürürken bile telefonla sosyal medya kullandıkları için yürürken bile zorlanıyoruz. Sürücü arkadaşın bu tepkisini normal sembolik ve manidar olarak değerlendirmek gerekiyor."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Rıdvan Yakut
        #Erzurum
        #sosyal medya
        #minibüs
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cezaevinden firar etmişti! Katil trende yakalandı!
        Cezaevinden firar etmişti! Katil trende yakalandı!
        AB siyasetçisinden Musk'a: Deli gibi yalan söylüyor
        AB siyasetçisinden Musk'a: Deli gibi yalan söylüyor
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        "Aklı hala sahada değil"
        "Aklı hala sahada değil"
        İnşaat maliyet artışında kırılma sürüyor
        İnşaat maliyet artışında kırılma sürüyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Antalya'da 2 günde 3 genç öldü! Mesut 16, Egemen 17 yaşındaydı!
        Antalya'da 2 günde 3 genç öldü! Mesut 16, Egemen 17 yaşındaydı!
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        LLAMA'yı korsan verilerle eğitti!
        LLAMA'yı korsan verilerle eğitti!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 48'e yükseldi
        İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 48'e yükseldi
        Her gün yürüyüş yaparsanız vücudunuzda neler değişir?
        Her gün yürüyüş yaparsanız vücudunuzda neler değişir?
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Vücudundan da sildi
        Vücudundan da sildi
        NBA maçına İzmir marşı damgası!
        NBA maçına İzmir marşı damgası!
        Karıncaların kin tuttuğu ortaya koyuldu
        Karıncaların kin tuttuğu ortaya koyuldu
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        İzin almak zorundalar
        İzin almak zorundalar
        82 bin personel 1 kademe ilerleme alacak
        82 bin personel 1 kademe ilerleme alacak
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları