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Bugün cuma namazı kılınacak mı? 14 Mayıs Camilerde cuma namazı kılınır mı?

Milyonlarca mümin bayram namazını maske ve mesafe kurallarına riayet ederek kıldı. Bugün cuma namazı için müslüman vatandaşlar namazlarını eda edecek. Peki Bugün cuma namazı kılınacak mı? 14 Mayıs Camilerde cuma namazı kılınır mı? İşte cevabı...

Bugün cuma namazı kılınacak mı? 14 Mayıs Camilerde cuma namazı kılınır mı?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tam kapanma sürecinde Cuma namazının kılınıp kılınmaması hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Tam kapanma ve bayram sürecinin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alan 14 Mayıs Cuma namazı kılınacak mı merak konusu oldu.

CUMA NAMAZI KILINACAK MI? CAMİLER AÇIK MI?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirterek sadece teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarının kılınacağını duyurdu.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma Namazı Kaç Rekattır?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

Cuma Namazı Nasıl Kılınır?

Cuma namazı, cuma günü öğle vakti cemâatle kılınması farz olan bir namazdır. Beş vakit namazın şartlarından başka cuma namazının iki şartı daha vardır:

Vücûbunun, yani bir Müslüman üzerine farz olmasının şartları,
Sıhhatinin, yani cuma namazının sahih olmasının şartları.
Cuma Namazının Vücûbunun Şartı Yedidir:

1- Erkek olmak, (Kadın ve hünsâya farz değildir.)
2- Hür olmak, (Esir veya hapiste olana farz değildir.)
3- Mukîm olmak, (90 yola gidene farz değildir.)
4- Sıhhatli olmak, (Namaza gidemeyecek kadar hastaya farz değildir.)
5- Gözleri sağlam olmak, (Âmâya; görmeyene farz değildir.)
6- Ayakları sağlam olmak, (Kötürüme farz değildir.)
7- Namaza gitmeye mâni’ ve gitmemeyi mübah kı- lan bir özrü bulunmamak. (Düşman korkusu, şiddetli yağmur, çamur gibi şeyler cumaya mâni’ hâllerdir.)
Cuma Namazının Sıhhatinin Şartı Altıdır:

1- Cuma namazı kılınacak yer, şehir olmak (izin ve berât verilen köylerde de kılınabilir),
2- Emîr veya vekîlinin kıldırması,
3- Öğle namazı vaktinde kılınması,
4- Cemâatin huzûrunda hutbe okumak,
5- İmamdan başka üç kişi bulunmak,
6- Cuma kılınan yer herkese açık olmak.
Cuma Namazına Niyet

Evvelâ kılınan dört rek’ata “cuma’nın ilk sünnetine” diye niyet edilir. Sonra imamla kılınan iki rek’at, cuma namazının farzıdır. Bundan sonra kılınan dört rek’at, cumanın son sünnetidir.

Ondan sonra kılınan dört rek’at ise “zuhr-i ahîr”dir. Buna şöyle niyet edilir: “Niyet ettim edâsı üzerime farz olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına.”

Böylece eğer şartlarında bir noksanlıktan dolayı o günün cuma namazı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınmış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazâya kalmış öğle namazına sayılır.

Zuhr-i ahîrden sonra kılınan iki rek’ata “vaktin sünnetine” diye niyet edilir.

Cumanın farzından sonra bu on rek’at kılınmadığı takdirde, şartlarında bir noksanlıktan dolayı cuma namazı kabul olunmamışsa, öğle namazı, üzerine borç olarak kalır. Bu sebeple cumanın farzından sonra kılınacak bu on rek’ati kat’iyyen terk etmemelidir.

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