Bugün Dünya Türk Kahvesi Günü! UNESCO'dan Tahtakale'ye: Türk kahvesi hakkında 10 ilginç gerçek!

Türk kahvesi, sadece bir içecek değil, aynı zamanda kültürel bir mirastır. 16. yüzyıldan günümüze taşınan bu özel pişirme yöntemi, eşsiz aroması ve köpüğüyle dünyanın dört bir yanında hayranlık uyandırıyor. İşte Türk kahvesine dair birbirinden ilginç 10 gerçek!