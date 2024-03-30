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        Haberler Gündem Bugün kafeler, restoranlar ve AVM'ler açık mı kapalı mı? 31 Mayıs seçim günü AVM'ler kaça kadar açık olacak?

        Seçim günü kafeler, restoranlar ve AVM'ler açık mı?

        Türkiye'de yerel yönetimler için kritik bir dönemeç olan bugün yerel seçimler gerçekleşecek. Seçmenler; belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtarlarını belirlemek için sandık başına gidecekler. Bu kapsamda, bugün içerisinde günlük hayatına devam etmek isteyen kişiler şimdiden, "Seçim günü kafeler, restoranlar ve AVM'ler açık mı, kapalı mı? 31 Mayıs 2024 seçim günü AVM'ler açık mı kapalı mı olacak?" sorularının yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2024 - 10:42 Güncelleme: 31.03.2024 - 00:14
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        31 Mayıs seçim günü boyunca kafeler, restoranlar ve alışveriş merkezlerinin açık mı yoksa kapalı mı olacağı konusu pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Seçim gününde işletmelerin faaliyetlerini sürdürüp sürdürmeyeceği konusunda açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, 31 Mart seçim günü kafeler, restoranlar ve AVM'ler açık mı? Detaylar haberimizde...

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

        2

        SEÇİM GÜNÜ KAFELER, AVM VE RESTORANLAR AÇIK MI?

        Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda ise yalnızca yemek verilebilecek.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

        3

        SEÇİM TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?

        25 Mart itibarıyla seçim araç ve gereçlerinin hazırlık süreci başlayacak. 28 Mart'ta tutuklu ve hükümlülere ilişkin listeler kesinleşecek. 29 Mart'ta sandık görevlilerinin eğitim süreci sona erecek. 29 Mart'ta malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslimi gerçekleşecek. 30 Mart'ta adayların propagandaları için son gün olacak. 31 Mart'ta seçim yasakları sona erecek.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

        4

        Yerel seçimde, 1 milyon 32 bin 610'u ilk kez olmak üzere toplam 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullanacak. 34 siyasi parti adayının yarışacağı seçimde, ülke genelinde, 206 binden fazla sandık kurulacak. 32 ilde 07.00'de başlayacak oy kullanma işlemi 16.00'da sona erecek. Diğer illerde ise 08.00-17.00 saatleri arasında seçmen oyunu kullanabilecek.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

        5

        OY VERME İŞLEMİ KAÇTA BAŞLAYACAK VE KAÇTA BİTECEK?

        YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı.

        Bu nedenle, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.

        Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

        31 MART YEREL SEÇİM 2024 SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

        Aşağıdaki linklere tıklayarak il il seçim sonuçları takip sayfasına ulaşabilirsiniz.

        Adana Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Aydın Yerel Sonuçları 2024

        Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Denizli Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2024

        İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2024

        İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Konya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Malatya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Manisa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Mardin Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Mersin Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Ordu Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Trabzon Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Van Yerel Seçim Sonuçları 2024

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