9 Aralık Pazartesi bugün okullar tatil mi? sorusu bu kış mevsiminin ilk kar yağışının etkili olduğu şehirlerde soruluyor. Öğrenciler ve veliler, Milli Eğitim Müdürlükleri ve Valiliklerden gelecek "okullar tatil" haberini bekliyor. Peki Bugün okullar tatil mi? 9 Aralık Pazartesi kar yağışı okullar tatil mi? İşte 9 Aralık Hava durumu...

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Geçtiğimiz hafta yurdun belirli bölümlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle belirli illerde okullarda kar tatili arası verilmişti. 9 Aralık Pazartesi günü kar tatiline ilişkin Valilik ya da Milli Eğitim Müdürlükleri'nden henüz resmi bir açıklama yayımlanmadı.

9 ARALIK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile sabah saatlerinde Konya, Sinop, Samsun çevreleri ve Antalya’nın doğu kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Antalya'nın doğu kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Konya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların; Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay ve Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.