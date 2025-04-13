Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 13 NİSAN 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bugünün maç programı

        Bugünkü maçlar 13 Nisan 2025 programı: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Yerli ve yabancı lig müsabakalarını takip etmek isteyenler bugünkü maçlar 4 Nisan 2025 Cuma programı için araştırmalara başladı. Bugünkü maç takvimine göre, sporseverler birbirinden çekişmeli karşılaşmalarla futbola doyacak. Günün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, Hollanda Eredivisie, Portekiz Premier Lig maçlarının başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar belli oldu. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 13 Nisan 2025 Bugünkü maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2025 - 08:54 Güncelleme: 13.04.2025 - 08:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        13 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşmalar araştırılmaya başlandı. Bugün Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Eredivisie ve Portekiz Premier Lig’de kritik karşılaşmalar oynanacak. Bugünkü maç takvimine göre Süper Lig’de Fenerbahçe, Sivasspor’a konuk olacak. La Liga’da Alaves ve Real Madrid karşı karşıya gelecek. Bundesliga’da Newcastle ve Manchester United kozlarını paylaşacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 13 Nisan 2025 bugünkü maçlar ve canlı yayın kanalları…

        2

        13 NİSAN 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        TRENDYOL SÜPER LİG

        16.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (beIN Sports 2)

        16.00 Bellona Kayserispor-Kasımpaşa (beIN Sports 1)

        19.00 Net Global Sivasspor-Fenerbahçe (beIN Sports 1)

        19.00 Trabzonspor-ÇAYKUR Rizespor (beIN Sports 2)

        3

        TRENDYOL 1. LİG

        13.30 Sakaryaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

        16.00 Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)

        19.00 MKE Ankaragücü-Geosis Boluspor (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)

        19.00 Ahlatcı Çorum FK-Manisa FK (beIN Sports MAX 2 ve Tabii Spor 6)

        4

        İNGİLTERE PREMİER LİG

        16.00 Wolverhampton-Tottenham (beIN CONNECT)

        16.00 Chelsea-Ipswich Town (beIN Sports MAX 2)

        16.00 Liverpool-West Ham United (beIN Sports 3)

        18.30 Newcastle United-Manchester United (beIN Sports 3)

        5

        İSPANYA LA LİGA

        15.00 Osasuna-Girona (EXXEN, S Sport ve S Sport Plus)

        17.15 Deportivo Alaves-Real Madrid (EXXEN, S Sport ve S Sport Plus)

        19.30 Real Betis-Villarreal (S Sport ve S Sport Plus)

        22.00 Athletic Bilbao-Rayo Vallecano (S Sport Plus ve Tivibu Spor 2)

        6

        İTALYA SERİE A

        13.30 Atalanta-Bologna (EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus)

        16.00 Hellas Verona-Genoa (S Sport Plus)

        16.00 Fiorentina-Parma (EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus)

        19.00 Como-Torino (S Sport Plus ve Tivibu Spor 1)

        21.45 Lazio-Roma (EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus)

        7

        FRANSA LİGUE 1

        16.00 Saint-Etienne-Brest (beIN CONNECT)

        18.15 Angers-Montpellier (beIN CONNECT)

        18.15 Le Havre-Rennes (beIN CONNECT)

        21.45 Auxerre-Lyon (beIN Sports 3)

        8

        ALMANYA BUNDESLİGA

        16.30 Stuttgart-Werder Bremen (beIN CONNECT ve Tivibu Spor 1)

        18.30 Eintracht Frankfurt-Heidenheim (beIN CONNECT ve Tivibu Spor 2)

        9

        HOLLANDA EREDİVİSİE

        13:15 Utrecht-Groningen

        15:30 Heracles-AZ Alkmaar

        15:30 Zwolle-Twente

        17:45 Willem II-Ajax

        10

        PORTEKİZ PREMİER LİG

        17:30 Estrela-Farense

        20:00 Benfica-Arouca

        20:00 Braga-AVS

        22:30 Moreirense-Rio Ave

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bayrampaşa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
        Bayrampaşa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
        Üsküdar'da 'Evimin önüne çöp attın' kavgasında bıçaklanarak yaşamını yitirdi
        Üsküdar'da 'Evimin önüne çöp attın' kavgasında bıçaklanarak yaşamını yitirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Kerem Kamal Avrupa şampiyonu!
        Kerem Kamal Avrupa şampiyonu!
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        Boşanma aşamasında eşini öldürdü
        Boşanma aşamasında eşini öldürdü
        Mahsur kalan 60 kişi kurtarıldı
        Mahsur kalan 60 kişi kurtarıldı
        Ukraynalı pilot hayatını kaybetti
        Ukraynalı pilot hayatını kaybetti
        ABD ve İran'dan benzer değerlendirme: Görüşme olumlu geçti
        ABD ve İran'dan benzer değerlendirme: Görüşme olumlu geçti
        Metrelerce havaya fırladı
        Metrelerce havaya fırladı
        Beşiktaş tepetaklak!
        Beşiktaş tepetaklak!
        Kız öğrenciyi darp eden 4 öğrenci tutuklandı
        Kız öğrenciyi darp eden 4 öğrenci tutuklandı
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Bu takımı ilaç kurtarmaz, ameliyat lazım"
        "Bu takımı ilaç kurtarmaz, ameliyat lazım"
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        Minguzzi ailesine tehdit mesajı atmıştı! Sıcak gelişme!
        Minguzzi ailesine tehdit mesajı atmıştı! Sıcak gelişme!
        Lavrov: Trump Rusya ile normal ilişkilere dönmek istiyor
        Lavrov: Trump Rusya ile normal ilişkilere dönmek istiyor
        Bakan Şimşek: Enflasyon düşüyor
        Bakan Şimşek: Enflasyon düşüyor