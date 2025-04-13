Bugünkü maçlar 13 Nisan 2025 programı: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Yerli ve yabancı lig müsabakalarını takip etmek isteyenler bugünkü maçlar 4 Nisan 2025 Cuma programı için araştırmalara başladı. Bugünkü maç takvimine göre, sporseverler birbirinden çekişmeli karşılaşmalarla futbola doyacak. Günün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, Hollanda Eredivisie, Portekiz Premier Lig maçlarının başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar belli oldu. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 13 Nisan 2025 Bugünkü maç programı...
13 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşmalar araştırılmaya başlandı. Bugün Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Eredivisie ve Portekiz Premier Lig’de kritik karşılaşmalar oynanacak. Bugünkü maç takvimine göre Süper Lig’de Fenerbahçe, Sivasspor’a konuk olacak. La Liga’da Alaves ve Real Madrid karşı karşıya gelecek. Bundesliga’da Newcastle ve Manchester United kozlarını paylaşacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 13 Nisan 2025 bugünkü maçlar ve canlı yayın kanalları…
13 NİSAN 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
TRENDYOL SÜPER LİG
16.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (beIN Sports 2)
16.00 Bellona Kayserispor-Kasımpaşa (beIN Sports 1)
19.00 Net Global Sivasspor-Fenerbahçe (beIN Sports 1)
19.00 Trabzonspor-ÇAYKUR Rizespor (beIN Sports 2)
TRENDYOL 1. LİG
13.30 Sakaryaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)
16.00 Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)
19.00 MKE Ankaragücü-Geosis Boluspor (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Manisa FK (beIN Sports MAX 2 ve Tabii Spor 6)
İNGİLTERE PREMİER LİG
16.00 Wolverhampton-Tottenham (beIN CONNECT)
16.00 Chelsea-Ipswich Town (beIN Sports MAX 2)
16.00 Liverpool-West Ham United (beIN Sports 3)
18.30 Newcastle United-Manchester United (beIN Sports 3)
İSPANYA LA LİGA
15.00 Osasuna-Girona (EXXEN, S Sport ve S Sport Plus)
17.15 Deportivo Alaves-Real Madrid (EXXEN, S Sport ve S Sport Plus)
19.30 Real Betis-Villarreal (S Sport ve S Sport Plus)
22.00 Athletic Bilbao-Rayo Vallecano (S Sport Plus ve Tivibu Spor 2)
İTALYA SERİE A
13.30 Atalanta-Bologna (EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus)
16.00 Hellas Verona-Genoa (S Sport Plus)
16.00 Fiorentina-Parma (EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus)
19.00 Como-Torino (S Sport Plus ve Tivibu Spor 1)
21.45 Lazio-Roma (EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus)
FRANSA LİGUE 1
16.00 Saint-Etienne-Brest (beIN CONNECT)
18.15 Angers-Montpellier (beIN CONNECT)
18.15 Le Havre-Rennes (beIN CONNECT)
21.45 Auxerre-Lyon (beIN Sports 3)
ALMANYA BUNDESLİGA
16.30 Stuttgart-Werder Bremen (beIN CONNECT ve Tivibu Spor 1)
18.30 Eintracht Frankfurt-Heidenheim (beIN CONNECT ve Tivibu Spor 2)
HOLLANDA EREDİVİSİE
13:15 Utrecht-Groningen
15:30 Heracles-AZ Alkmaar
15:30 Zwolle-Twente
17:45 Willem II-Ajax