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Türk Sanat Müziğinin divası Bülent Ersoy, bir otelde sevenleriyle buluştu. Şıklığıyla göz dolduran sanatçı, sevenlerine unutulmaz bir müzik ziyafeti çekti. Üç saat sahnede kalan sanatçı, şarkılarını kimi zaman tahtında oturarak söyledi. Gülşah Saraçoğlu kostümüyle dinleyicileriyle buluşan Diva, zaman zaman sahneden inerek dinleyiciler arasında şarkılarını söyledi. Diva’yı izlemeye 2000 kişi geldi.