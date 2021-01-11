Yakışıklı oyuncu Burak Deniz, Maraşlı dizisiyle ekranlara geri dönüyor. Başrolünü güzel oyuncu Alina Boz'la paylaştığı Maraşlı dizisinde Maraşlı karakterine hayat verecek Burak Deniz ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki Burak Deniz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Burak Deniz'in biyografisi...

MARAŞLI KİMDİR?

Maraşlı 1987 Maraş doğumlu eski bordo bereli Özel Kuvvetlerde yıllarca görev yapmış bir askerdir. Kızı Zeliş'in bir saldırıda yaralanması üzerine görevinden ayrılıp Zeliş'in bakımını üstlenmiştir. Kendisine bir sahaf açan Maraşlı sakin bir hayat yaşamaktadır.

BURAK DENİZ KİMDİR?

Burak Deniz, 20 Ekim 1989 yılında İstanbul’da doğmuştur. Anne ve babası Burak Deniz küçükken boşanmıştır. Üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Sanat Tarihi bölümünde tamamlayan oyuncu 2011 yılında yapımcılığını Timur Savcı’nın yaptığı “Kolej Günlüğü” adlı dizi ile oyunculuğa adım atmıştır.

2012 yılında “Sultan” dizisinde Tarık karakterini canlandıran oyuncu, aynı dizide Nurgül Yeşilçay, Şahin Irmak, Nur Sürer ve Settar Tanrıöğen ile birlikte aynı kadroda yer almıştır.

2013 – 2014 yılında “Kaçak” dizisinde yer alan Burak Deniz, bu diziyle büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştır.

2015 yılında “Tatlı Küçük Yalancılar” dizisinde Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Büşra Develi ve Dilan Çiçek Deniz ile birlikte oynamıştır.

2016 yılında “Aşk Laftan Anlamaz” dizisinde bu kez kamera karşısına Hande Erçek ile birlikte geçmiştir.

Aynı dizide yer aldığı oyuncu Büşra Develi ile bir dönem birliktelik yaşayan Burak Deniz, yakın zamanda sevgilisi Büşra Develi ile yollarını ayırdı.

Filmleri ve Dizileri :

2017 - Bizim Hikaye (Barış) (TV Dizisi)

2017 - Arada (Ozan)(Sinema Filmi)

2016 - Aşk Laftan Anlamaz(Murat) (TV Dizisi)

2015 - Tatlı Küçük Yalancılar (Toprak) (TV Dizisi)

2015 - Medcezir (Aras) (TV Dizisi)

2013 - 2014 - Kaçak (Burak Topçuoğlu) (TV Dizisi)

2012 - Sultan (Tarık) (TV Dizisi)

2011 - Kolej Günlüğü (Onur) (TV Dizisi)