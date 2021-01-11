Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Burak Deniz kimdir, kaç yaşında, nereli? - Maraşlı Burak Deniz kaç boyunda, sevgilisi kim? Biyografisi

Ünlü oyuncu Burak Deniz, ATV'nin yeni dizisi Maraşlı ile yeniden izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Diziye adını veren karakter olan Maraşlı'yı canlandıracak yakışıklı oyuncu ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki

Burak Deniz kimdir, kaç yaşında, nereli? - Maraşlı Burak Deniz kaç boyunda, sevgilisi kim? Biyografisi

Yakışıklı oyuncu Burak Deniz, Maraşlı dizisiyle ekranlara geri dönüyor. Başrolünü güzel oyuncu Alina Boz'la paylaştığı Maraşlı dizisinde Maraşlı karakterine hayat verecek Burak Deniz ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki Burak Deniz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Burak Deniz'in biyografisi...

MARAŞLI KİMDİR?

Maraşlı 1987 Maraş doğumlu eski bordo bereli Özel Kuvvetlerde yıllarca görev yapmış bir askerdir. Kızı Zeliş'in bir saldırıda yaralanması üzerine görevinden ayrılıp Zeliş'in bakımını üstlenmiştir. Kendisine bir sahaf açan Maraşlı sakin bir hayat yaşamaktadır.

BURAK DENİZ KİMDİR?

Burak Deniz, 20 Ekim 1989 yılında İstanbul’da doğmuştur. Anne ve babası Burak Deniz küçükken boşanmıştır. Üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Sanat Tarihi bölümünde tamamlayan oyuncu 2011 yılında yapımcılığını Timur Savcı’nın yaptığı “Kolej Günlüğü” adlı dizi ile oyunculuğa adım atmıştır.

2012 yılında “Sultan” dizisinde Tarık karakterini canlandıran oyuncu, aynı dizide Nurgül Yeşilçay, Şahin Irmak, Nur Sürer ve Settar Tanrıöğen ile birlikte aynı kadroda yer almıştır.

2013 – 2014 yılında “Kaçak” dizisinde yer alan Burak Deniz, bu diziyle büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştır.

2015 yılında “Tatlı Küçük Yalancılar” dizisinde Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Büşra Develi ve Dilan Çiçek Deniz ile birlikte oynamıştır.

2016 yılında “Aşk Laftan Anlamaz” dizisinde bu kez kamera karşısına Hande Erçek ile birlikte geçmiştir.

Aynı dizide yer aldığı oyuncu Büşra Develi ile bir dönem birliktelik yaşayan Burak Deniz, yakın zamanda sevgilisi Büşra Develi ile yollarını ayırdı.

Filmleri ve Dizileri :

2017 - Bizim Hikaye (Barış) (TV Dizisi)

2017 - Arada (Ozan)(Sinema Filmi)

2016 - Aşk Laftan Anlamaz(Murat) (TV Dizisi)

2015 - Tatlı Küçük Yalancılar (Toprak) (TV Dizisi)

2015 - Medcezir (Aras) (TV Dizisi)

2013 - 2014 - Kaçak (Burak Topçuoğlu) (TV Dizisi)

2012 - Sultan (Tarık) (TV Dizisi)

2011 - Kolej Günlüğü (Onur) (TV Dizisi)

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Alina Boz kimdir, kaç yaşında, nereli? Maraşlı dizisi Mahur'u canlandıran Alina Boz'un biyografisi
BİYOGRAFİAlina Boz kimdir, kaç yaşında, nereli?
Somer Sivrioğlu kimdir, nereli? Somer Sivrioğlu boyu ve kilosu kaç? Eşi ve kızının ismi
BİYOGRAFİSomer Sivrioğlu kimdir, nereli?
Süleyman Turan kimdir, nereli? Süleyman Turan ne zaman, neden öldü? Eşi kimdir?
BİYOGRAFİSüleyman Turan kimdir, nereli?
Ryan Donk kimdir ve nerelidir? İşte Rayn Donk yaşı, boyu, oynadığı takımlar...
BİYOGRAFİRyan Donk kimdir?
İrem Derici kimdir? İrem Derici kaç yaşında ve nereli? İrem Derici'nin babası ve annesi kim?
BİYOGRAFİİrem Derici kimdir?
Survivor Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında? 2021 Survivor Cemal Hünal hakkında bilgiler
BİYOGRAFİSurvivor Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında?
Survivor Öykü Çelik kimdir? - Survivor Öykü Çelik nereli, kaç yaşında? Biyografisi...
BİYOGRAFİSurvivor Öykü Çelik kimdir?
Survivor Meryem Kasap kimdir, ne iş yapıyor? 2021 Survivor Meryem kaç yaşında, nereli? Biyografisi
BİYOGRAFİSurvivor Meryem Kasap kimdir, ne iş yapıyor?
Survivor Melis Sezer kimdir, kaç yaşında? - Survivor Melis nereli, ne iş yapıyor? Biyografisi
BİYOGRAFİSurvivor Melis Sezer kimdir, kaç yaşında?
Batuhan Karacakaya kimdir? Batuhan Karacakaya kaç yaşında? Batuhan Karacakaya dizileri ve filmleri...
BİYOGRAFİBatuhan Karacakaya kimdir?