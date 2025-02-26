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        Haberler Objektife Takılanlar Burak Kut: İlk sevgilim işitme engelliydi

        Burak Kut: İlk sevgilim işitme engelliydi

        Çocuk Eğitim Derneği'nde eğitim alan 0 - 6 yaş arasındaki işitme engelli çocukların gelişimlerini desteklemek için sahne alan Burak Kut, yıllar sonra bir itirafta bulundu. "Bu pek anlattığım bir şey değil" diyen Kut, ilk sevgilisinin işitme engelli olduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 08:29 Güncelleme: 26.02.2025 - 08:29
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        "İlk sevgilim işitme engelliydi"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Burak Kut, Çocuk Eğitim Derneği'nde eğitim alan 0 - 6 yaş arasındaki işitme engelli çocukların gelişimlerini desteklemek için sahne aldı.

        Geceden elde edilen gelirle, 100 işitme engelli çocuğun ve ailelerinin bir yıl boyunca ihtiyaç duyduğu özel eğitim masrafları karşılanacak. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Burak Kut; "Muhteşem bir gece. Bu bir gönül işi. Ben de bu gece biraz olsun katkıda bulunuyorsam ne mutlu bana. Bu çocuklarımızın adına, ben de kendi payıma teşekkür ederim" dedi.

        "AYLARCA İŞARET DİLİYLE İLETİŞİM KURMAYA ÇALIŞTIK"

        Burak Kut daha sonra; "Bu pek anlattığım bir şey değil ama ben bu gece bir itirafta bulunayım" dedi. İlk sevgilisinin işitme engelli olduğunu söyleyen Kut; "17 - 18 yaşlarında bir kız arkadaşım vardı. Çok hoş bir kızdı. İlk başta uzaktan uzaktan bakışıyorduk. Sonra ben anladım ki sağır ve dilsizmiş. Çok enteresan bir şeydi. İletişimden daha çok önemli olan, o ilk bakışmadır ya... Sonra sürdürebildiğimiz kadar bu ilişkiyi sürdürmeye çalıştık. Aylarca işaret diliyle iletişim kurmaya çalıştık. O yüzden hep böyle bu tür engelleri olan arkadaşlarımıza, gönlüm akar. Onlar için hep bir şeyler yapmak isterim" ifadelerini kullandı.

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        #Burak kut
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