Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti: Tarifsiz bir duygu

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Arnavutköy'de bir restoran çıkışında görüntülendi. Bebeklerinin Türkiye’de doğacağını belirten Özçivit, “Allah isteyen herkese nasip etsin, çok güzel bir mutluluk” açıklamasını yaptı