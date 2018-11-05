Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Önümüzdeki sezon “Osman Gazi” dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen’in bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Erkek bebek müjdesini alan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen bu mutluluklarını aileleriyle paylaştı