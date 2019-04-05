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"İNŞALLAH GÖSTERİDEN SONRA DOĞUMA GİTMEYİZ"

Başta biraz çekindiklerini söyleyen Özçivit, “Gösteriyi izlemeye gidiyoruz inşallah oradan da hastaneye, doğuma gitmeyiz diye düşündük” açıklamasında bulunurken, anne olmasına sayılı günler kalan Fahriye Evcen, hamilelik süreciyle ilgili konuştu. Hamilelik boyunca eşi Burak Özçivit’in kendisine hep destek olduğunu söyleyen Fahriye Evcen, “Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Her şey yolunda. Karan’ı kucağımıza alacağımız günü bekliyoruz” dedi. Çift, daha sonra VIP araçlarına binerek Maslak’tan ayrıldı.