Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen: Çok tekmeledi, beni zorladı

Giriş: 05.04.2019 - 10:11 | Güncelleme:  

Oyuncu Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit ile birlikte önceki akşam Cem Yılmaz’ın ‘Diamond Elite Platinum Plus” gösterisini izledi. Yılmaz’ı sevgilisi Defne Samyeli kızları Deren Talu ve Derin Talu ile birlikte yalnız bırakmadı

  • 1Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen: Çok tekmeledi, beni zorladı - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, gazetecilerin görüntü almaması için kızlarıyla kulis kapısından giriş yapan Defne Samyeli’nin sonrasında sevgilisiyle beraber tekrar kulis kapısından çıktığı öğrenildi. Başarılı komedyeni izlemeye gelenler arasında rockçı Teoman da vardı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Teoman, “Cem’i seviyoruz, o yüzden geldik. Biraz gülelim” şeklinde konuştu.

  • 2Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen: Çok tekmeledi, beni zorladı - Magazin haberleri
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    "ÇOK TEKMELEDİ, BENİ ZORLADI"

    Burak Özçivit ve dokuz aylık hamile eşi Fahriye Evcen, korka korka Cem Yılmaz’ı seyretti. Gösteri sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çift, gösteriyi çok beğendiklerini, çok güldüklerini söylerken Fahriye Evcen, “Gösterinin sonlarına doğru Karan biraz beni zorladı. Çok tekmeledi” şeklinde konuştu.

  • 3Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen: Çok tekmeledi, beni zorladı - Magazin haberleri
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    "İNŞALLAH GÖSTERİDEN SONRA DOĞUMA GİTMEYİZ"

    Başta biraz çekindiklerini söyleyen Özçivit, “Gösteriyi izlemeye gidiyoruz inşallah oradan da hastaneye, doğuma gitmeyiz diye düşündük” açıklamasında bulunurken, anne olmasına sayılı günler kalan Fahriye Evcen, hamilelik süreciyle ilgili konuştu. Hamilelik boyunca eşi Burak Özçivit’in kendisine hep destek olduğunu söyleyen Fahriye Evcen, “Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Her şey yolunda. Karan’ı kucağımıza alacağımız günü bekliyoruz” dedi. Çift, daha sonra VIP araçlarına binerek Maslak’tan ayrıldı.

  • 4Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen: Çok tekmeledi, beni zorladı - Magazin haberleri
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  • 10Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen: Çok tekmeledi, beni zorladı - Magazin haberleri
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  • 11Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen: Çok tekmeledi, beni zorladı - Magazin haberleri
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  • 15Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen: Çok tekmeledi, beni zorladı - Magazin haberleri
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  • 16Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen: Çok tekmeledi, beni zorladı - Magazin haberleri
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  • 17Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen: Çok tekmeledi, beni zorladı - Magazin haberleri
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  • 18Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen: Çok tekmeledi, beni zorladı - Magazin haberleri
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  • 19Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen: Çok tekmeledi, beni zorladı - Magazin haberleri
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  • 20Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen: Çok tekmeledi, beni zorladı - Magazin haberleri
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  • 21Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen: Çok tekmeledi, beni zorladı - Magazin haberleri
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  • 22Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen: Çok tekmeledi, beni zorladı - Magazin haberleri
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  • 23Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen: Çok tekmeledi, beni zorladı - Magazin haberleri
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  • 24Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen: Çok tekmeledi, beni zorladı - Magazin haberleri
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  • 25Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen: Çok tekmeledi, beni zorladı - Magazin haberleri
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  • 26Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen: Çok tekmeledi, beni zorladı - Magazin haberleri
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  • 27Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen: Çok tekmeledi, beni zorladı - Magazin haberleri
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  • 28Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen: Çok tekmeledi, beni zorladı - Magazin haberleri
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  • 29Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen: Çok tekmeledi, beni zorladı - Magazin haberleri
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  • 30Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen: Çok tekmeledi, beni zorladı - Magazin haberleri
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  • 31Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen: Çok tekmeledi, beni zorladı - Magazin haberleri
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  • 32Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen: Çok tekmeledi, beni zorladı - Magazin haberleri
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  • 33Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen: Çok tekmeledi, beni zorladı - Magazin haberleri
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  • 34Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen: Çok tekmeledi, beni zorladı - Magazin haberleri
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  • 35Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen: Çok tekmeledi, beni zorladı - Magazin haberleri
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  • 36Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen: Çok tekmeledi, beni zorladı - Magazin haberleri
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  • 37Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen: Çok tekmeledi, beni zorladı - Magazin haberleri
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  • 38Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen: Çok tekmeledi, beni zorladı - Magazin haberleri
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  • 39Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen: Çok tekmeledi, beni zorladı - Magazin haberleri
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  • 40Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen: Çok tekmeledi, beni zorladı - Magazin haberleri
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