Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen onları da yasakladı

Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen, hamilelik sürecinde birtakım kanunlar getirdi. Dışarıdan yemek siparişi vermeyen Evcen, evde parfüm ve kolonyayı da yasakladı. Bu süreçte eşini yalnız bırakmak istemeyen Özçivit ise, hamilelik sürecinde tüm yurt dışı gezilerini iptal etti