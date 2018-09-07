Burak Özçivit, İsmail YK'ya benzetildi

Oyuncu Burak Özçivit, Instagram hesabına yüklediği son fotoğraf ile takipçileri tarafından şarkıcı İsmail YK'ya benzetildi. Takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutulan Özçivit'in paylaşımı binlerce beğeni aldı