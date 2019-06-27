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HaberlerFiskosBurak Özçivit, Romanya'da hayranlarıyla buluştu - Magazin haberleri

Romanya'da Burak Özçivit izdihamı

İHA

Burak Özçivit, marka yüzü olduğu bir erkek giyim firması ile Romanya’yı ziyaret etti. Hayranlarıyla bir araya gelen Özçivit, markanın yeni mağazasının açılışına da katıldı

Burak Özçivit

İHA'nın haberine göre; yakışıklı aktör Burak Özçivit, marka yüzü olduğu bir erkek giyim firması ile Romanya’yı ziyaret etti. Romanya Büyükelçisi ile birlikte markanın Bükreş'te açılan 4. mağazasının kurdele kesme törenine katılan Özçivit, tören öncesinde de hayranlarıyla bir araya geldi. Yoğun ilgi gören buluşmada, ünlü isim tüm hayranlarıyla yakından ilgilenerek fotoğraf çektirdi.

Romanya’da gördükleri ilgiden çok memnun olduklarını belirten Burak Özçivit, "Uyumlu çalışmamızın sonuçlarının Türkiye sınırlarını aşmasından ve Romanya’da da bu kadar sıcak karşılanmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

 

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