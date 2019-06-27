İHA'nın haberine göre; yakışıklı aktör Burak Özçivit, marka yüzü olduğu bir erkek giyim firması ile Romanya’yı ziyaret etti. Romanya Büyükelçisi ile birlikte markanın Bükreş'te açılan 4. mağazasının kurdele kesme törenine katılan Özçivit, tören öncesinde de hayranlarıyla bir araya geldi. Yoğun ilgi gören buluşmada, ünlü isim tüm hayranlarıyla yakından ilgilenerek fotoğraf çektirdi.

Romanya’da gördükleri ilgiden çok memnun olduklarını belirten Burak Özçivit, "Uyumlu çalışmamızın sonuçlarının Türkiye sınırlarını aşmasından ve Romanya’da da bu kadar sıcak karşılanmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.