Burak Özçivit ve Fahriye Evcen de modaya uydu

Giriş: 03.03.2019 - 13:19 | Güncelleme:  

Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, bebeklerinin doğumu için gün sayıyor. 1.5 ay sonra doğacak çocuklarına Karan adını veren ikili, doğmamış bebeklerine sosyal medya hesabı açan ünlüler modasına uydu

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    4 yıllık birlikteliklerini 29 Haziran 2017’de nikâh masasına taşıyan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftini bebek heyecanı sardı.

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    ONLAR DA MODAYA UYDU

    Doğacak bebeklerine sosyal medya hesabı açan ünlüler kervanına Burak Özçivit-Fahriye Evcen de katıldı. Oğullarına "Karan" ismini vermeye karar veren çift, bebeklerine sosyal medya hesabı açtı. 1.5 ay sonra doğacak olan Karan Özçivit'i 1 günde 61 binin üzerinde kişi takip etmeye başladı. 

  • 3Burak Özçivit ve Fahriye Evcen de modaya uydu! Bebeklerine... - Magazin haberleri
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    Hakan-Gizem Hatipoğlu çifti de bebekleri Lila'ya sosyal medya hesabı açmıştı.

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    Öte yandan "Karan" adı, kahraman, yürekli ve karanlık anlamına geliyor.

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  • 17Burak Özçivit ve Fahriye Evcen de modaya uydu! Bebeklerine... - Magazin haberleri
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  • 21Burak Özçivit ve Fahriye Evcen de modaya uydu! Bebeklerine... - Magazin haberleri
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  • 22Burak Özçivit ve Fahriye Evcen de modaya uydu! Bebeklerine... - Magazin haberleri
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  • 23Burak Özçivit ve Fahriye Evcen de modaya uydu! Bebeklerine... - Magazin haberleri
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  • 24Burak Özçivit ve Fahriye Evcen de modaya uydu! Bebeklerine... - Magazin haberleri
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  • 25Burak Özçivit ve Fahriye Evcen de modaya uydu! Bebeklerine... - Magazin haberleri
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  • 26Burak Özçivit ve Fahriye Evcen de modaya uydu! Bebeklerine... - Magazin haberleri
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  • 27Burak Özçivit ve Fahriye Evcen de modaya uydu! Bebeklerine... - Magazin haberleri
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  • 28Burak Özçivit ve Fahriye Evcen de modaya uydu! Bebeklerine... - Magazin haberleri
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