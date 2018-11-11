Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in bebek hazırlığı

Erkek bebek bekleyen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, hazırlıklara başladı. Burak Özçivit'in, oğlu için bir banka hesabı açtırdığı ve içine 1 milyon TL para koyduğu öğrenildi