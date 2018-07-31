İHA'nın haberine göre, eşi Şirin Kılavuz Sevinç ile tatile gelen ünlü oyuncu Burak Sevinç bir dalış okulu eğitmenleri ile deniz dibinde bilgisayarla çadırının önünde masada oturup çay içen ünlü oyuncu şemsiye gölgesinde muhteşem bir görüntü oluşturdu. Sevinç’in sosyal medya hesaplarında paylaştığı deniz dibindeki görüntüleri, takipçilerinin beğenisini topladı.
Deniz dibinde çeşitli ağırlıklar kullanılarak gerçekleştirilen kamp ortamı dalış yapan diğer dalgıçlar tarafından da ilgiyle izlendi. Balıklar arasındaki ortamı dalgıç eğitmeni Önder Diktaş görüntüledi.
"OLDUKÇA ZOR OLDU"
4 yıldır profesyonel dalış yaptığını anlatan Burak Sevinç, “Suyun altında özgürlük yaşadım. Denizin altında nefes alabiliyorsunuz. Önderle uzun zamandır tanışıyoruz. Kendisini sosyal medyada takip ediyorum. Çok güzel şeyler yapıyor. Denizin altında muhteşem fotoğraflar çekiyor. Sonda videolarına denk geldim. Çok güzel, çok komik ve keyifli şeyler çektiğini gördüm. Bu sene geldiğimde de kendisiyle konuşup olmayan bir şeyi yapmak istedim ve böyle bir şey çıktı. Önder Diktaş 6 metre derinlikte denizin altına çadırla adeta kamp kurdu. Oldukça zor oldu. Hazırlanmamız yaklaşık 30 dakika sürdü. Çünkü o çadırın orada durma ihtimali yoktu. Diğer malzemeler durabilsinler diye özellikle ağırlaştırıldı ve güzel bir kare ortaya çıkardık” dedi.
"DALIŞ TURİZMİNE İLGİ ÇEKMEK"
Fethiye’de dalış turizmini arttırmak istediklerini ifade eden Sevinç, “Çünkü Fethiye’de 50-60 tane farklı dalış noktası var. Bu etkinliği yapmamdaki amaç dalışı, denizi, turizmi Fethiye’de daha da canlandırmak. İnsanların bu güzelliği yaşamasını sağlamak. Herkese dalış yapmayı tavsiye ediyorum. Denizin altında başka bir hayat var ve yukarıyla bağınızı tamamen koparıyorsunuz. Kaç kişiyle dalarsanız dalın suyun altında kendinizle baş başa dalıyorsunuz. Kendimiz çok eğlendik. Başkalarında bu eğlenceyi yaşamasını istiyoruz. Umarım mesajlarımız yerine ulaşmıştır ve Fethiye canlanır. Bu konuda sayın kaymakamımızın, valimizin ve belediye başkanımızın desteği var. Fethiye’de dalış turizmi daha da güzelleşecektir diye umuyorum”diye konuştu.
"DENİZ SUYU İÇTİM"
Deniz dibinde fincanla ne içtiniz sorusuna Sevinç, “Çay içiyormuşuz gibi göründü ama ben aslında deniz suyu içtim diyebilirim. Buda işin en komik tarafı oldu” ifadelerini kullandı.
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