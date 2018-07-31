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"OLDUKÇA ZOR OLDU"

4 yıldır profesyonel dalış yaptığını anlatan Burak Sevinç, “Suyun altında özgürlük yaşadım. Denizin altında nefes alabiliyorsunuz. Önderle uzun zamandır tanışıyoruz. Kendisini sosyal medyada takip ediyorum. Çok güzel şeyler yapıyor. Denizin altında muhteşem fotoğraflar çekiyor. Sonda videolarına denk geldim. Çok güzel, çok komik ve keyifli şeyler çektiğini gördüm. Bu sene geldiğimde de kendisiyle konuşup olmayan bir şeyi yapmak istedim ve böyle bir şey çıktı. Önder Diktaş 6 metre derinlikte denizin altına çadırla adeta kamp kurdu. Oldukça zor oldu. Hazırlanmamız yaklaşık 30 dakika sürdü. Çünkü o çadırın orada durma ihtimali yoktu. Diğer malzemeler durabilsinler diye özellikle ağırlaştırıldı ve güzel bir kare ortaya çıkardık” dedi.