Burak Yörük, FOX TV'nin Baraj dizisinde Biran Damla Yılmaz ve Feyyaz Duman ile birlikte başrolde oynuyor. Burak Yörük, 4N1K dizisi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

BURAK YÖRÜK KİMDİR?

Burak Yörük, 26 Mayıs 1995'te İstanbul'da doğdu. 4N1K İlk Aşk adlı dizide oynadığı karakter sayesinde ün kazandı.

BURAK YÖRÜK'ÜN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2004 - Biz Boşanıyoruz (Cancan)

2005 - Şeytan

2007 - Dede Korkut Hikâyeleri (Salur Kazan)

2013 - 20 Dakika (Tayfur Solmaz)

2013 - Ben Onu Çok Sevdim (Aydın Menderes)

2017 - Dayan Yüreğim (Erdem)

2018 - 4N1K İlk Aşk (Barış Ozansoy)

2019 - 4N1K Yeni Başlangıçlar (Barış Ozansoy)

2020 - Baraj (Tarık Yılmaz)

2005 - Perde

2017 - 4N1K (Barış Ozansoy)

2018 - 4N1K 2 (Barış Ozansoy)