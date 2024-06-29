Burası İstanbul! Sıcaktan bunalıp sahile indiler!

İstanbul Kilyos'ta, ücretli plajlarda şezlonglar boş kalırken, halk plajındaki yoğunluk göze çarptı. Özel plajların giriş ücretlerinin ortalama 500 lira olduğu Kilyos'ta, aileler halk plajlarını doldurdu.

Birçok aile, kumsala masa, sandalye kurarak denizin keyfini çıkardı. Plaja gelen vatandaşlar evlerinden getirdikleri havluları kumlara sererek güneşlendi.

VATANDAŞ BAKIMSIZLIKTAN ŞİKAYETÇİ

İHA'da yer alan habere göre halk plajında denize giren vatandaşlar kumsalın bakımsız ve pis olmasından şikayetçi oldu. Kumsalda çöplerin ve pet şişelerin bazı noktalarda yığın oluşturduğunu belirten vatandaşlar yetkililerden durumun acil olarak düzeltilmesini ve plajların temizlenmesini istedi.