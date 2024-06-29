Burası İstanbul! Sıcaktan bunalıp sahile indiler!
İstanbul'da vatandaşlar, yüksek giriş ücretleri, yiyecek-içecek imkanlarının pahalılığı sebebiyle özel beach'ler yerine halk plajlarını tercih etti. Kilyos'taki halk plajında doluluk göze çarptı. Bazı aileler halk plajında çadır kurarken bazıları sandalye ve masalarla denizin keyfini çıkardı. Sıcaktan bunalıp sahile inen inekler ise İstanbulluları gülümsetti
İstanbul Kilyos'ta, ücretli plajlarda şezlonglar boş kalırken, halk plajındaki yoğunluk göze çarptı. Özel plajların giriş ücretlerinin ortalama 500 lira olduğu Kilyos'ta, aileler halk plajlarını doldurdu.
Birçok aile, kumsala masa, sandalye kurarak denizin keyfini çıkardı. Plaja gelen vatandaşlar evlerinden getirdikleri havluları kumlara sererek güneşlendi.
VATANDAŞ BAKIMSIZLIKTAN ŞİKAYETÇİ
İHA'da yer alan habere göre halk plajında denize giren vatandaşlar kumsalın bakımsız ve pis olmasından şikayetçi oldu. Kumsalda çöplerin ve pet şişelerin bazı noktalarda yığın oluşturduğunu belirten vatandaşlar yetkililerden durumun acil olarak düzeltilmesini ve plajların temizlenmesini istedi.
İNEKLER SERİNLEMEK İÇİN SAHİLE İNDİ
Öte yandan sıcaktan bunalan inekler de serinlemek için çareyi sahile inmekte buldu. İnekler vatandaşların arasında dolaşarak suyla temas etti.
GÜLÜMSETEN GÖRÜNTÜLER
Kıyıda duran inekler kumsalın ıslak tarafında serinledi. İneklerin vatandaşlarla birlikteki halleri gülümseten görüntüler oluşturdu.